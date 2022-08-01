ФОТО и ВИДЕО | В волости Пыльтсамаа обнаружено масштабное загрязнение реки, вызвавшее массовую гибель рыбы

В прошедшую субботу в Департамент окружающей среды поступило сообщение о том, что вода в реке Умбузи подозрительного цвета.

Вскоре нашлось объяснение тому, почему вода в реке изменила цвет. В принадлежащем ферме Pajusi ABF силосном хранилище забились стоки, и силосная жидкость попала в ливневую канализацию, откуда она по канаве стекла в реку. „Вчера мы обнаружили источник загрязнения, и к 19 часов устье канавы было засыпано песком, что помогло остановить распространение загрязнения. Большое спасибо бдительным гражданам, сообщившим о загрязнении“ - сказала заведующая Йыгеваским бюро отдела надзора Департамента окружающей среды Дора Кукк.

Попавшая в реку силосная жидкость представляет собой концентрат питательных веществ, в случае попадания которого в воду возникает нехватка кислорода, что оказывает губительное влияние на рыб и других обитающих в воде животных. Сотрудники Департамента окружающей среды обнаружили мертвых рыб, начиная от источника загрязнения и до деревни Умбузи. Погиб в основном окунь, а также лосось и щука.

„Конечно, окружающей среде нанесен определенный урон, в ходе производства о проступке будет установлен приблизительный размер причиненного вреда. Река Умбузи является местом нереста лососевых, но поскольку нерест начинается осенью, то к этому времени последствия загрязнения, скорее всего, будут устранены. Вода в реке не застаивается, из канав нее постоянно поступает чистая вода. Дожди тоже помогут разбавить попавший в реку концентрат силосной жидкости“, - сказала Дора Кукк.

Департамент окружающей среды инициировал в отношении фермы дело о проступке. Предприятию предстоит очистить стоки и канаву, через которую силосная жидкость попала в реку. Спасательный департамент проконсультирует предприятие, как минимизировать последствия загрязнения.

Волостная управа на своей странице в Facebook сообщила, что в курсе случившегося и что вопросом занимается отдел надзора Департамента окружающей среды, а выброшенную на берег мертвую рыбу желательно собрать.