02.08.2022, 07:06
Рейнсалу и Михкельсон осудили пророссийский курс Орбана: „Это опасно для Эстонии“(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр иностранных дел Эстонии осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его слова, подрывающие единство Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на прошлой неделе с резкими заявлениями: помимо евгенических тезисов и евроскептицизма в его речах проскальзывали фразы, которые обычно встречаются в обиходе кремлевских чиновников.
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает пророссийскую Венгрию угрозой нашей безопасности.