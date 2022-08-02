Новости Эстонии
02.08.2022, 07:06

Рейнсалу и Михкельсон осудили пророссийский курс Орбана: „Это опасно для Эстонии“

 (3)
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Министр иностранных дел Эстонии осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его слова, подрывающие единство Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на прошлой неделе с резкими заявлениями: помимо евгенических тезисов и евроскептицизма в его речах проскальзывали фразы, которые обычно встречаются в обиходе кремлевских чиновников.

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает пророссийскую Венгрию угрозой нашей безопасности.


„Такое развитие событий, безусловно, очень опасно для нас“, — сказал он Delfi.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии