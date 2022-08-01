ФОТО | Цены на КПГ не щадят и продолжают ставить новые рекорды

В последний раз Ärileht писал о рекордной цене КПГ в апреле, когда она выросла до 2,799 евро (за килограмм) вместо 1,90 евро в марте.

Уже тогда член правления Alexela Тармо Кярсна заявил, что c высокими ценами придется считаться в течение всего года. Пока что он не ошибся, ведь по сравнению с апрелем цена КПГ выросла еще больше, и сегодня Alexela продает его по 3,450 евро за килограмм.

Как будет меняться цена на сжатый природный газ? „Цена на природный газ формируется на основе среднего индекса мировых рыночных цен TTF предыдущего месяца, в отличие от жидкого топлива, где зависимость закупочных цен от мировых рыночных цен в текущем месяце строится по дням“, - рассказал Кярсна и добавил, что TTF (мировая рыночная цена природного газа) выросла после развязанной Россией войны против Украины.