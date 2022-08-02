Пора в лес! Какие дары природы уже можно пойти собирать
Лето в этом году припозднилось, но первые ягоды и грибы появляются в лесу. Например, свежесобранную землянику уже продают в Кохтла-Ярве по цене 20 евро за литр. Так как погода благоволит длительным прогулкам, можно и самому отправиться в лес на тихую охоту. Что уже можно собирать и какой в Эстонии прогноз на урожай ягод и грибов – узнала „МК-Эстония“.
О том, что сезон лесных ягод в нашей полосе должен быть хорошим, уже говорят в соседних странах. Согласно прогнозу Института природных ресурсов Финляндии, урожай лесных ягод будет обильным. Цветение черники, как сообщает Yle, закончилось по всей стране, и созревающей черники очень много. Урожай брусники, по количеству цветков, обещает быть на среднем уровне, а морошки, вероятно, будет много. Окончательный объем урожая будет зависеть от количества осадков и опыления цветов.
В Ленобласти, пишет 47channel.ru, тоже ждут богатый урожай черники. Биолог и автор канала „Каждой твари по паре“ Павел Глазков проверил черничник во Всеволожском районе. Вердикт – готовьте ведра. Завязей ягод в лесах Ленинградской области очень много.
А что у нас?
Гид-природовед Олег Цымбаревич не делает прогнозов на будущее, но отмечает, что все зависит от цели похода в лес – кому какой урожай нужен. Если на базаре торговать – это одно, а если просто полакомиться – совсем другое.
„Я вот из последних: для меня всегда, в любой год, в лесу ягоды хватит и для того, чтобы полакомиться, и чтобы пару баночек варенья на зиму сделать. Могу только сказать, что и брусника, и черника, и даже морошка цвели в этом году замечательно и сейчас прекрасно себя чувствуют. Так что ягода обязательно будет“, – заключает Цымбаревич.
Анатолий Тарасов из Ида-Вирумаа, называющий себя грибоведом, рассказывает, что первые грибы, лисички, обнаружил 18 июня.
„Но и то, это были не грибы, а, как у нас в микологическом мире называют, примордии. С тех пор я не мог попасть на эти места, но приятель мне позвонил, сказал, что в Кохтла-Нымме набрал на сковородку лисичек и немного земляники“, – делится новостями Тарасов.
Он добавляет, что грибы не поддаются никакой логике, а вот урожай лесных ягод можно хотя бы как-то спрогнозировать.
Черника под вопросом
„Я видел очень много цветущей земляники, и сейчас это подтверждается: на рынках, на различных развалах уже вовсю продают у нас землянику. Я подошел, спросил – маленький стаканчик стоит четыре с половиной евро. Что касается других ягод, цветущей клюквы на болотах я видел довольно-таки много. Брусники цветущей тоже много было. У голубики уже сформированы ягодки. Вот с черникой, на мой взгляд, кое-какие проблемы“, – замечает Анатолий Тарасов.
Он походил по нескольким местам, где в прошлые годы собирал эту ягоду, и цветущей было очень мало, а в некоторых местах вообще не было цветков.
„Но я думаю, что она еще нагонит, – полагает Тарасов. – Дело в том, что в этом году сроки плодоношения некоторых растений были немного сдвинуты из-за прохладной погоды весной. На это я обратил внимание и по нересту рыб, и по некоторым диким цветам. Например, у меня есть показатель – ирис. Желтый такой цветок, красивый, цветет по берегам. Он очень поздно расцвел. Да и по городским растениям было заметно: и яблони, и вишни зацвели поздновато“.
По местам морошки сам грибовед не ездил в этом году, но интересовался у коллег – те сказали, что пока еще ничего нет.
Соседи уже собирают грибы
Что касается грибов, для них непременным условием, по словам Анатолия Тарасова, являются влага и подходящая температура.
„Но и этого бывает недостаточно, настолько они загадочные и непредсказуемые существа, – смеется грибовед. – Однако я думаю, что в этом году все условия должны быть. Кстати, первые грибы, так называемые разведчики, уже появились“.
По-другому эти ранние весенние грибы, по словам Тарасова, называются колосовиками, потому что традиционно они появляются, когда колосится рожь.
„Но у нас в Эстонии, я замечаю, в последние годы, даже десятилетия, колосовики практически отсутствуют как класс. Или их очень мало. При этом были уже замечены первые подосиновики, первые маслятки, даже первые подберезовики. Но это все в ничтожных количествах, – говорит Анатолий Тарасов. – При всем при этом я хочу отметить окружающие Эстонию территории и страны. Там уже вовсю собирают грибы, белые пошли даже! Это я имею в виду Латвию, Псковскую область… Более того, белые грибы уже собирают в Мурманске, в Новосибирске! А там погода гораздо суровее, чем у нас. Но у нас все еще впереди, все только начинается“.
Надо проявлять осторожность
В Псковской области, кстати, отмечает грибовед, запретили на днях выход в лес в связи с пожароопасностью. Тарасов напоминает и нашим ягодникам и грибникам, что сейчас в лесах сухо, и любая оброненная спичка может привести к трагедии.
„Сейчас, когда жарко, продолжается пик активности клещей. Буквально в каждое мое посещение леса я выхожу оттуда, обвешанный клещами, как елка новогодняя игрушками. Супругу мою пару раз даже укусили клещи. Слава богу, без последствий. Мы оба привиты, но надо помнить, что прививка на сегодняшний день существует только от энцефалита. А вот от боррелиоза прививки нет. При этом оба эти заболевания очень опасны, так что надо быть предельно аккуратными при походах в лес“, – напоминает Анатолий Тарасов.
Он добавляет, что осторожность надо проявлять не только с клещами.
„Были в лесу в этом году и натолкнулись на медведицу с двумя медвежатами. Медведя я видел часто, но с медвежатами – впервые. Это был шок, конечно. Медведица с открытой пастью бежала на меня и только в метре-двух резко развернулась и побежала назад к малышам“, – вспоминает Тарасов.
Поэтому он призывает не забывать о мерах безопасности и всегда быть готовым ко всему.
„Лучше не ходить в лес в одиночку, обязательно брать с собой фляжку с водой, какой-то бутербродик, лекарства и обязательно заряженный телефон. В общем, надо быть осторожным в лесу“, – резюмирует Анатолий Тарасов.