Пора в лес! Какие дары природы уже можно пойти собирать

О том, что сезон лесных ягод в нашей полосе должен быть хорошим, уже говорят в соседних странах. Согласно прогнозу Института природных ресурсов Финляндии, урожай лесных ягод будет обильным. Цветение черники, как сообщает Yle, закончилось по всей стране, и созревающей черники очень много. Урожай брусники, по количеству цветков, обещает быть на среднем уровне, а морошки, вероятно, будет много. Окончательный объем урожая будет зависеть от количества осадков и опыления цветов.

В Ленобласти, пишет 47channel.ru, тоже ждут богатый урожай черники. Биолог и автор канала „Каждой твари по паре“ Павел Глазков проверил черничник во Всеволожском районе. Вердикт – готовьте ведра. Завязей ягод в лесах Ленинградской области очень много.

А что у нас?

Гид-природовед Олег Цымбаревич не делает прогнозов на будущее, но отмечает, что все зависит от цели похода в лес – кому какой урожай нужен. Если на базаре торговать – это одно, а если просто полакомиться – совсем другое.

„Я вот из последних: для меня всегда, в любой год, в лесу ягоды хватит и для того, чтобы полакомиться, и чтобы пару баночек варенья на зиму сделать. Могу только сказать, что и брусника, и черника, и даже морошка цвели в этом году замечательно и сейчас прекрасно себя чувствуют. Так что ягода обязательно будет“, – заключает Цымбаревич.

Анатолий Тарасов из Ида-Вирумаа, называющий себя грибоведом, рассказывает, что первые грибы, лисички, обнаружил 18 июня.

„Но и то, это были не грибы, а, как у нас в микологическом мире называют, примордии. С тех пор я не мог попасть на эти места, но приятель мне позвонил, сказал, что в Кохтла-Нымме набрал на сковородку лисичек и немного земляники“, – делится новостями Тарасов.

Он добавляет, что грибы не поддаются никакой логике, а вот урожай лесных ягод можно хотя бы как-то спрогнозировать.

Черника под вопросом