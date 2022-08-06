Пошаговая инструкция: как инициировать процедуру банкротства и списания долгов

1. Чтобы начать процедуру неплатежеспособности, нужно подать соответствующее заявление в уездный суд по месту жительства.

2. Помните: право подать такое заявление имеет только человек, который уже не менее года живет в Эстонии (и этому можно найти официальные подтверждения).

3. В заявлении должнику нужно обосновать, почему его можно считать неплатежеспособным или имеющим сложности в оплате долгов.

4. Также следует прописать причины возникших трудностей с оплатой долгов.

5. В уездный суд заявление о признании должника неплатежеспособным может подать и кредитор.

6. Вместе с заявлением о банкротстве можно также ходатайствовать о проведении процедуры освобождения от долгов.

7. Человека объявляют банкротом, если нет препятствующих этому обстоятельств. Исполнительное производство тогда заканчивается.

8. Во время процедуры по освобождению от долгов должник обязан делать разумные шаги, чтобы их погасить. То есть заниматься приносящей доход деятельностью, а если ее нет, то активно ее искать.

9. Доход должника от работы, службы или предпринимательства поступает доверенному лицу, которое назначил суд. Доверенное лицо должно хранить этот доход отдельно от своего имущества и затем, согласно составленному кредиторами списку и плану распределения, раз в год выплачивать тем, кому человек должен.

10. Через три года (иногда и через год) после начала процедуры по освобождению от долгов суд по заявлению должника может постановить, что все непогашенные требования списываются и человек становится свободен от обязательств.

Что указывать в обосновании?

