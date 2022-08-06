Пошаговая инструкция: как инициировать процедуру банкротства и списания долгов(24)
C 1 июля 2022 года вступил в силу Закон о неплатежеспособности физического лица. Теперь процесс избавления от долгов будет происходить быстрее и легче. Как следует действовать должнику, который решил признать себя банкротом, рассказывает „МК-Эстония“.
1. Чтобы начать процедуру неплатежеспособности, нужно подать соответствующее заявление в уездный суд по месту жительства.
2. Помните: право подать такое заявление имеет только человек, который уже не менее года живет в Эстонии (и этому можно найти официальные подтверждения).
3. В заявлении должнику нужно обосновать, почему его можно считать неплатежеспособным или имеющим сложности в оплате долгов.
4. Также следует прописать причины возникших трудностей с оплатой долгов.
5. В уездный суд заявление о признании должника неплатежеспособным может подать и кредитор.
6. Вместе с заявлением о банкротстве можно также ходатайствовать о проведении процедуры освобождения от долгов.
7. Человека объявляют банкротом, если нет препятствующих этому обстоятельств. Исполнительное производство тогда заканчивается.
8. Во время процедуры по освобождению от долгов должник обязан делать разумные шаги, чтобы их погасить. То есть заниматься приносящей доход деятельностью, а если ее нет, то активно ее искать.
9. Доход должника от работы, службы или предпринимательства поступает доверенному лицу, которое назначил суд. Доверенное лицо должно хранить этот доход отдельно от своего имущества и затем, согласно составленному кредиторами списку и плану распределения, раз в год выплачивать тем, кому человек должен.
10. Через три года (иногда и через год) после начала процедуры по освобождению от долгов суд по заявлению должника может постановить, что все непогашенные требования списываются и человек становится свободен от обязательств.
Что указывать в обосновании?
Если для удовлетворения гражданского требования начато исполнительное производство, то обычно срок давности долга – 10 лет с момента его начала. Но если у должника нет имущества, он неплатежеспособен, и это – не временное положение, а постоянное состояние человека, то кредитор может обосновать его неплатежеспособность тем, что за три месяца из-за отсутствия у должника имущества невозможно удовлетворить требование. Или же имущества должника не хватает на удовлетворение всех требований к нему.
Это прямым текстом указано в Законе о банкротстве, § 10 ч.2 п.2. Должник также может сам подать заявление об объявлении себя банкротом. Но в этом случае в законе нет полного списка обстоятельств, которыми можно было бы объяснить свою неплатежеспособность.
Поэтому должник может указать в своем заявлении о банкротстве, что против него возбуждено исполнительное производство, и в ходе него в течение трех месяцев было невозможно удовлетворить имеющиеся требования из-за того, что имущества недостаточно. Или же можно написать, что имущества должника не хватает для покрытия всех требований и обязательств.