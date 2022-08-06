Обзор: где выгоднее покупать сезонные дары природы и где интереснее ассортимент?

Долгое время именно рынки являлись главным источником даров природы. Сезонные овощи, ягоды, фрукты, грибы, которые можно купить из рук в руки у того, кто сам их вырастил или собрал в лесу, привлекают на рынок множество разборчивых покупателей, и многие из них продолжают считать, что хороший продукт может быть только на рынке. Кроме того, высоко ценится возможность пообщаться с продавцом, попробовать товар, поторговаться и сбить цену или даже получить что-нибудь в подарок в придачу к покупке.

Не менее важна уверенность в качестве – фрукты и овощи для торговых сетей в обязательном порядке проходят сертификацию и проверки. Кроме того, привлекают относительно невысокие цены – супермаркеты нередко устраивают всевозможные акции. Однако многие относятся с предубеждением к продаваемым в супермаркетах овощам, отмечая невыразительный вкус продукции, выращиваемой с использованием всевозможных разрешенных химикатов и удобрений для овощей в тепличных условиях.

Сейчас крупные супермаркеты являются лидерами по продаже витаминов в овощах и фруктах. Доступность их главное преимущество – магазинов много в любом городе, всегда можно найти подходящий неподалеку от дома и даже заказать доставку продуктов на дом. До рынка же еще надо добраться, потратить бензин и найти место для парковки, а если ехать общественным транспортом, нужно учитывать, сколько килограммов будет по силам доставить домой.

Где же лучше покупать летние продукты, задумывается потребитель, и мнения звучат разные. Есть среди них и такое, что и рыночные, и магазинные товары поступают на прилавки с одних и тех же баз и никакой разницы между ними нет.

Июль – очень плодовитый месяц, и можно составить целый список продуктов, которые обязательно надо отведать в их лучшую пору. В июле на прилавках появляются голубика, красная и черная смородина, малина, ежевика, крыжовник, начинается сезон абрикосов, вишен, слив. В этом месяце в продаже появляется множество местных и привозных овощей. Огурцы, помидоры, паприка, кабачки, репа, свекла, ароматные сочные помидоры, хрусткие огурцы, молодой лук, чеснок, капуста, кукуруза…

В июле традиционно повышается спрос на сезонные овощи, а вместе с ним растет и предложение – ведь торговать могут не только те, кто выращивал растения в тепличных условиях или закупил их в дальних солнечных странах, но и простые дачники и местные фермеры.

Но есть и те, кто с опаской относится к рыночному ассортименту, поскольку зачастую доподлинно установить, где действительно были собраны дары природы (в Эстонии или за ее пределами, в чаще леса или у обочины), очень сложно.

Рынок или магазин?

Выбор между рынком или супермаркетом нередко делается в пользу… кошелька. Качественный и вкусный продукт может быть не каждому по карману. „МК-Эстония“ побывала на трех столичных рынках и сравнила цены на сезонные овощи с ценами в супермаркете. Где же выгоднее делать покупки?

По нашим наблюдениям, больше всего местной, т. е. эстонской, продукции – на Ныммеском рынке. Гуляя между прилавков, можно изучать географию Эстонии – кабачки, брюква, молодой лук из Мульгимаа, помидоры и молодая картошка из Пярнумаа, разные виды капусты из Вильяндимаа, горошек из Тартумаа, огурчики из Пыльтсамаа, клубника из Валгамаа… Впрочем, есть здесь и „гости“ – кукуруза, морковь, чеснок из Польши, сливы из Венгрии, украинский репчатый лук и так далее. В продаже появились грибы-лисички – цена на собранные в Эстонии вдвое выше привезенных из Литвы – 40 евро против 23‑х.

На Балтийском рынке чаще можно встретить „иностранных гостей“ – тут свекла и редис из Латвии, лук и шампиньоны из Литвы, кукуруза из Польши, арбузы и брюссельская капуста из Марокко, батат из Америки, томаты голландские, баклажаны испанские, цукини и капуста из Италии, сладкий перец из Турции, и многое другое. Товар эстонского происхождения также присутствует в большом объеме, но на большинстве ценников написано просто Еesti, без указания уезда или названия хутора. Пожалуй, самый разнообразный выбор именно на этом рынке, и надо отметить, что здесь самый широкий ассортимент пряных трав и салата.

На Центральном рынке можно поудивляться тому, как отличается цена на похожий товар – или как не отличается вовсе. Например, молодая капуста эстонского происхождения соседствует с молодой капустой из Венгрии – обе по цене 3,50 евро за кг и внешне абсолютно ничем не отличаются: ни цветом, ни размером, ни ароматом, вообще ничем. Здесь самый большой выбор клубники – польская, литовская, эстонская разных сортов из разных уездов, на варенье или на праздничный стол, дорогая и вполне бюджетная. Великолепные томаты, свежая свекла (причем продается свекла как килограммами, так и отдельными „как на картинке“ экземплярами с букетом ботвы) и молоденькая стручковая фасоль… Сколько всего можно приготовить!

Но что же с ценами в супермаркете? Заглянем в Prisma. Можно сразу отметить, что некоторых позиций в ассортименте нет, как, например, наших местных огурчиков или эстонского репчатого лука – зато есть аналогичный товар из Литвы и Голландии, и по хорошей цене. Помидоры есть и „домашние“, и привозные. Свежие корнеплоды, как, например, чеснок этого сезона, тоже найдутся не все, зато на прошлогодний урожай невысокие цены. А ранняя эстонская картошка существенно дешевле, чем на рынке.

Выходит, что при желании сэкономить выбирать надо магазин. Цены там действительно ниже. А вот если хочется побаловать себя по-настоящему летними вкусами – за покупками стоит отправляться на рынок. Там хоть и дороже, но свежее и вкуснее. А лето пройдет быстро, и надо успеть в полной мере им насладиться.