Белые медведи в Таллиннском зоопарке перепутали клетки

В прошлый четверг утром, когда работники стали готовиться к кормлению белых медведей в открытом вольере, животные перепутали клетки.

Фрида зашла ну в ту клетку, а Распи в недоумении остался бродить возле двери, в связи с чем было решено кормить их прямо из зоны для посетителей.