02.08.2022, 07:45
Белые медведи в Таллиннском зоопарке перепутали клетки
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Пара белых медведей из Таллиннского зоопарка Фрида и Распи перепутали двери клеток, поэтому пришлось кормить их прямо из зоны для посетителей.
В прошлый четверг утром, когда работники стали готовиться к кормлению белых медведей в открытом вольере, животные перепутали клетки.
Фрида зашла ну в ту клетку, а Распи в недоумении остался бродить возле двери, в связи с чем было решено кормить их прямо из зоны для посетителей.
Каждому животному бросили по порции (половина форели, жирный кусок мяса, замороженные морковь, груша и апельсин) в бассейн. Медведи выловили еду своими цепкими когтями и съели.