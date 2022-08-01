ЧП и криминал
01.08.2022, 14:36

Неизвестные слили из припаркованных автомобилей более 200 литров топлива

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ester Vaitmaa | Ekspress Meedia

В пятницу из припаркованных грузовых автомобилей злоумышленники украли более 200 литров топлива.

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 29 июля на улице Тёэстузе в Кунда неизвестные пробрались на территорию, где были припаркованы грузовые автомобили, и слили из них более 200 литров топлива.

Точные обстоятельства и окончательную сумму ущерба установит следствие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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