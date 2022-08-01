01.08.2022, 14:36
Неизвестные слили из припаркованных автомобилей более 200 литров топлива(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В пятницу из припаркованных грузовых автомобилей злоумышленники украли более 200 литров топлива.
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 29 июля на улице Тёэстузе в Кунда неизвестные пробрались на территорию, где были припаркованы грузовые автомобили, и слили из них более 200 литров топлива.
Точные обстоятельства и окончательную сумму ущерба установит следствие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.