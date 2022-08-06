МНЕНИЕ | Дорогая победа. Как война отключает потребительскую логику населения

Недавно я обратил внимание на данные Центробанка РФ о потребительских настроениях российского населения. Индекс ожиданий населения растет четвертый месяц подряд и достиг отметки 108 пунктов — такое случалось лишь дважды за весь период предшествующих наблюдений. То есть россияне массово считают, что в перспективе их экономическая жизнь значительно улучшится (а большинству экономистов также совершенно очевидно, что в ближайшие годы жизнь россиян будет только ухудшаться).

При этом разрыв между ожиданиями улучшения и оценкой своего текущего материального положения уже четыре месяца находится на максимальных значениях за весь период наблюдений. В апреле оценка текущего положения была 63 (одно из исторически минимальных значений), а ожидания — 103, итого разница — 40. Сейчас, соответственно, 70 и 108, разница — 38.

Что характерно: до весны 2014 года ожидания и оценка текущего положения отличались слабо, в среднем на три-четыре пункта, а иногда перспективы оценивались населением хуже текущего состояния. Аннексия Крыма привела к тому, что эти показатели сильно и надолго разошлись: с этого момента ожидания всегда были сильно выше текущей оценки.

Так, например, в феврале 2014 года ожидания составили 96 пунктов, оценка — 95. К маю, на волне всеобщей крымской эйфории, ожидания достигли исторического максимума в 111 пунктов, а оценка — 101 (исторически очень высокий показатель). Затем, начиная с осени 2014 года, на фоне девальвации рубля, всплеска инфляции и снижения реальных доходов населения, оценка текущего состояния резко провалилась, а ожидания упали в гораздо меньшей степени. Предыдущего пика разрыв достиг в апреле 2015-го, когда текущая оценка по совокупности рухнула до 65, а ожидания сохранялись на довольно высоком уровне — 97.