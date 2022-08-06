МНЕНИЕ | Дорогая победа. Как война отключает потребительскую логику населения(63)
Россияне реалистично оценивают падение своих доходов, но ждут совершенно фантастического их роста в будущем. Этот социологический парадокс характерен для ситуации войны и связан с надеждой на победу. Исторический же парадокс заключается в том, что к росту доходов населения чаще приводит поражение страны в войне, а за победу приходится доплачивать.
Недавно я обратил внимание на данные Центробанка РФ о потребительских настроениях российского населения. Индекс ожиданий населения растет четвертый месяц подряд и достиг отметки 108 пунктов — такое случалось лишь дважды за весь период предшествующих наблюдений. То есть россияне массово считают, что в перспективе их экономическая жизнь значительно улучшится (а большинству экономистов также совершенно очевидно, что в ближайшие годы жизнь россиян будет только ухудшаться).
При этом разрыв между ожиданиями улучшения и оценкой своего текущего материального положения уже четыре месяца находится на максимальных значениях за весь период наблюдений. В апреле оценка текущего положения была 63 (одно из исторически минимальных значений), а ожидания — 103, итого разница — 40. Сейчас, соответственно, 70 и 108, разница — 38.
Что характерно: до весны 2014 года ожидания и оценка текущего положения отличались слабо, в среднем на три-четыре пункта, а иногда перспективы оценивались населением хуже текущего состояния. Аннексия Крыма привела к тому, что эти показатели сильно и надолго разошлись: с этого момента ожидания всегда были сильно выше текущей оценки.