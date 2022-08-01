„Они пришли освобождать нас от нацистов. В Херсон, где процентов 98 жителей говорят на русском“. Про жизнь в оккупированном городе

Причём, нельзя сказать, что Херсон страдал с точки зрения военной. Его не обстреливали особо, в город не прилетали ракеты, только на окраинах, там есть известная Чернобаевка и Антоновский мост в этих краях. А в городе было всё спокойно. Но люди массово уезжали всё время. Не из-за бомбежек и военных действий, не потому, из-за чего уезжали из Мариуполя или Харькова. А из-за нежелания быть под Россией. Нам уже известно, что начали завозить просто людей из России и заселять. Наверное, хотят выдать их за херсонцев, чтобы потом на референдум они пришли как коренные херсонцы.

- Чего ждут сейчас люди, какие настроения в обществе , живут ли надеждой на то, что скоро ВСУ придут и освободят Херсон или надежд становится меньше и, возможно, есть те, кто переходит на сторону оккупационных властей в качестве коллаборантов?



- Во-первых, что такое коллаборант. Одно дело - это политически перейти, так, это сделал бывший мэр Херсона Сальдо. Он возглавил оккупационную администрацию. Другое дело, - сотрудник железной дороги или какого-то коммунального предприятия, который обеспечивает выживание людей, оставшихся в Херсоне, и этот сотрудник по этим соображениям остается на своей работе. Настроения – проукраинские. Я думаю, лучшим свидетельством этого является то, что оккупационные власти не могут ничего сделать в плане референдума.



А первые два месяца оккупации больше было впечатление, что сами оккупанты в оккупации у жителей Херсона находились. Потому что они боялись даже по улицам ходить, физически боялись. Они только на боевых машинах передвигались в основном. И пару флагов своих повесили. А так у нас украинские флаги висели, когда уже была оккупация. И потом в какой-то момент, видимо, надавили из Москвы, и как-то они ускорились в этом процессе. Но больше сделать не получается, потому что просто нужно массу людей вовлекать. И чтобы интернет обрубить или там мобильную связь отключить, или ограничить передвижения, или флаги развесить и так далее.

Фактически город превращается в город-призрак. Было, что с 15-16 часов дня никого нет вообще на улицах. Мы шли по городу, и было жутковато. Но мы себя настраивали не переживать сильно. Что касается генерального настроения, то, конечно, все знают, что город и область вернётся в Украину полноценно. Подтверждением тому является точное попадание HIMARS две недели назад. Через четыре дома от моего дома HIMARS разбомбили базу Росгвардии. Попадание было точным, прямо в казарму, да так, что соседние здания осталось целы, только стекла повылетали. Это было в 5 утра, и потом повторный удар в 10 часов утра. Недавно наши войска ударили по Антоновскому мосту, и я так понимаю, что это было предупреждение оккупационной армии. Когда мы выезжали, видели там воронки от снарядов. Антоновский мост - огромный, самый широкий мост через Днепр по всей его протяженности.