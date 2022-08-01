Известный политолог предсказывает: Россия падет и Эстония получит возможность восстановить свои границы по Тартускому миру(142)
В июле известный научно-исследовательский центр The Jamestown Foundation издал книгу своего старшего научного сотрудника Януша Бугайского под названием „Несостоявшееся государство: гид по распаду России“. Про Януша Бугайского иногда говорят, что он „новый Збигнев Бжезинский“, и он действительно представляет собой новое поколение американских политологов восточноевропейского происхождения, которые хорошо понимают природу и опасность имперских амбиций России.
После распада Советского Союза многие на Западе надеялись, что возникшая Российская Федерация присоединится к сообществу демократических стран. Однако она сразу же стала эволюционировать к созданию новой империи. Это произошло еще при Ельцине, который оставил советские войска в Молдове (Приднестровье), ввел „миротворцев“ в Грузию и начал колониальную войну против Чечни, хотя эта республика провозгласила независимость и не подписывала российский Федеративный договор 1992 года.