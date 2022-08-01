Известный политолог предсказывает: Россия падет и Эстония получит возможность восстановить свои границы по Тартускому миру

После распада Советского Союза многие на Западе надеялись, что возникшая Российская Федерация присоединится к сообществу демократических стран. Однако она сразу же стала эволюционировать к созданию новой империи. Это произошло еще при Ельцине, который оставил советские войска в Молдове (Приднестровье), ввел „миротворцев“ в Грузию и начал колониальную войну против Чечни, хотя эта республика провозгласила независимость и не подписывала российский Федеративный договор 1992 года.

Сегодня, после 30 лет существования постсоветской России, она действительно выглядит „несостоявшимся государством“, поскольку никакие принципы гражданских свобод, демократии и федерации, записанные в ее Конституции, совершенно не действуют. Напротив, во внутренней политике существует жесткий репрессивный режим и московский гиперцентрализм, подавляющий все регионы. А цели внешней политики, как это стало всем очевидно с началом полномасштабной войны против Украины, это имперский реваншизм и новое противостояние с Западом, причем порой более агрессивное, чем в советские времена – даже Брежнев не угрожал Америке ядерными ракетами, как это делает Путин.