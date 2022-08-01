А у меня в сумке бомба: „классная“ шутка стоила тренеру карьеры, его могут посадить

Вылет сборной на мировой форум закончился тем, что всех людей пришлось выводить из аэропорта Копенгагена. Именно оттуда шведки вылетали в Северную Македонию. Так вышло, потому что на контрольно-пропускном пункте тренер команды пошутил, что в его сумке находится бомба. Мужчина была задержан на месте. Аэропорт пришлось оцепить, чтобы провести проверку.

Шведы почему-то не сообщают имя специалиста, хотя путем вычислений можно понять, что речь о Понтусе Варде Виклунде. В скандинавском гандболе это достаточно известный специалист, который был козырем женской команды на Олимпиаде в Токио. Девушки дошли до полуфинала, но уступили там Франции, а позже проиграли матч за бронзу Норвегии.

„Этот человек отстранен от выполнения своих обязанностей, его действия являются делом полиции“, — заявила менеджер сборной Швеции Ханна Фогельстрем.

На замену шутнику Виклунду пришел Томас Акснер.

Его фишка — работа с молодежью. Специалист активно привлекает новичков к работе со взрослыми, чтобы те набирались опыта. Интересно, что до сборной Швеции Томас вообще не работал с девушками. Когда его пригласили на пост главного тренера, он серьезно отнесся к делу, погрузившись в тонкости женского гандбола. Неожиданная работа с командой младшего возраста для Акснера — явный вызов. Неизвестно, что у него получится, но теперь смотреть чемпионат мира U-18 явно будет гораздо интереснее.

Шведский тренер по гандболу Понтус Вард Виклунд, арестованный за шутку о бомбе в аэропорту, объяснил свои действия.

„На короткое время я совершенно потерял рассудок и пошутил о том, о чем действительно не следует шутить, особенно в таком месте.

Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которых это затронуло.

Осознаю серьезность и идиотизм своих действий. Вместе с тем я готов принять возможное наказание, извлечь из этого уроки и двигаться дальше“, – сообщается в заявлении Виклунда, которое публикует клуб „Оннередс“.

Источники - Sport24 и Sports.ru

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