А у меня в сумке бомба: „классная“ шутка стоила тренеру карьеры, его могут посадить(4)
В Северной Македонии с 30 июля по 10 августа девушки до 18 лет будут выяснять, кто из них лучшая гандбольная команда мира. Никто бы и не узнал об этом турнире, кроме настоящих фанатов этого вида спорта, если бы не инцидент в сборной Швеции. Там незадолго до чемпионата мира гандболистки остались без главного тренера.
Вылет сборной на мировой форум закончился тем, что всех людей пришлось выводить из аэропорта Копенгагена. Именно оттуда шведки вылетали в Северную Македонию. Так вышло, потому что на контрольно-пропускном пункте тренер команды пошутил, что в его сумке находится бомба. Мужчина была задержан на месте. Аэропорт пришлось оцепить, чтобы провести проверку.
Шведы почему-то не сообщают имя специалиста, хотя путем вычислений можно понять, что речь о Понтусе Варде Виклунде. В скандинавском гандболе это достаточно известный специалист, который был козырем женской команды на Олимпиаде в Токио. Девушки дошли до полуфинала, но уступили там Франции, а позже проиграли матч за бронзу Норвегии.
„Этот человек отстранен от выполнения своих обязанностей, его действия являются делом полиции“, — заявила менеджер сборной Швеции Ханна Фогельстрем.
На замену шутнику Виклунду пришел Томас Акснер.
Его фишка — работа с молодежью. Специалист активно привлекает новичков к работе со взрослыми, чтобы те набирались опыта. Интересно, что до сборной Швеции Томас вообще не работал с девушками. Когда его пригласили на пост главного тренера, он серьезно отнесся к делу, погрузившись в тонкости женского гандбола. Неожиданная работа с командой младшего возраста для Акснера — явный вызов. Неизвестно, что у него получится, но теперь смотреть чемпионат мира U-18 явно будет гораздо интереснее.
Шведский тренер по гандболу Понтус Вард Виклунд, арестованный за шутку о бомбе в аэропорту, объяснил свои действия.
„На короткое время я совершенно потерял рассудок и пошутил о том, о чем действительно не следует шутить, особенно в таком месте.
Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которых это затронуло.
Осознаю серьезность и идиотизм своих действий. Вместе с тем я готов принять возможное наказание, извлечь из этого уроки и двигаться дальше“, – сообщается в заявлении Виклунда, которое публикует клуб „Оннередс“.
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