ЧП и криминал
01.08.2022, 11:45

ФОТО | Огонь уничтожил жилой дом и пристройки. На тушение пожара ушло 150 тонн воды

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Delfi

Вчера, 31 июля, в 14:45 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Келба в Рапламаа горит дом.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит двухэтажное здание общей площадью в 150 м2. Люди пытались спасти имущество, предварительно применив порошковый огнетушитель.

Самое интенсивное возгорание наблюдалось в подсобных помещениях, но оказались затронуты и жилые.

К 17:31 пожар был локализован. Полностью событие было завершено в 20:36. На тушение пожара ушло 150 тонн воды. Жилое здание вместе с пристройками полностью сгорело.

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