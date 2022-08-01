ФОТО | Огонь уничтожил жилой дом и пристройки. На тушение пожара ушло 150 тонн воды

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит двухэтажное здание общей площадью в 150 м2. Люди пытались спасти имущество, предварительно применив порошковый огнетушитель.

Самое интенсивное возгорание наблюдалось в подсобных помещениях, но оказались затронуты и жилые.

К 17:31 пожар был локализован. Полностью событие было завершено в 20:36. На тушение пожара ушло 150 тонн воды. Жилое здание вместе с пристройками полностью сгорело.