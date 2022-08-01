01.08.2022, 11:45
ФОТО | Огонь уничтожил жилой дом и пристройки. На тушение пожара ушло 150 тонн воды(2)
Вчера, 31 июля, в 14:45 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Келба в Рапламаа горит дом.
Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит двухэтажное здание общей площадью в 150 м2. Люди пытались спасти имущество, предварительно применив порошковый огнетушитель.
Самое интенсивное возгорание наблюдалось в подсобных помещениях, но оказались затронуты и жилые.
К 17:31 пожар был локализован. Полностью событие было завершено в 20:36. На тушение пожара ушло 150 тонн воды. Жилое здание вместе с пристройками полностью сгорело.