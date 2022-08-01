Федерация фигурного катания Украины повлияла на отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

„Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который, несмотря на санкции против спортсменов этой страны и все нормы морали, пытались организовать в Швеции, отменён благодаря активной позиции и настойчивости Украинской федерации фигурного катания (УФФК).