01.08.2022, 12:55
Проблемы на Штромке продолжаются. В чем причина?(1)
На излюбленном месте летнего отдыха в столице - пляже Штрооми - опять что-то не так. Сначала кишечные бактерии в воде, потом ядовитый мазут неизвестного происхождения, а на прошлой неделе загрязнение обнаружилось в совершенно неожиданном месте — земле пляжного парка.
„Следует выразить признательность районной управе Пыхья-Таллинна, которая незамедлительно отреагировала на масляное загрязнение в пляжном парке и после консультации с Департамента окружающей среды выкопала остатки битума из земли и ликвидировала их. Таким образом, мы предотвратили возможное масштабное загрязнение окружающей среды в этом районе“, — прокомментировал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.