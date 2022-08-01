Проблемы на Штромке продолжаются. В чем причина?

„Следует выразить признательность районной управе Пыхья-Таллинна, которая незамедлительно отреагировала на масляное загрязнение в пляжном парке и после консультации с Департамента окружающей среды выкопала остатки битума из земли и ликвидировала их. Таким образом, мы предотвратили возможное масштабное загрязнение окружающей среды в этом районе“, — прокомментировал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.