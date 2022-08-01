Новости Эстонии
01.08.2022, 16:46

Российские солдаты не учитывают, что их может ожидать такая же судьба, как нацистских преступников

 
В Сумской области Вадим Шишимарин убил 62-летнего мужчину, который вел велосипед и разговаривал по телефону. Российского солдата приговорили за убийство к 15 годам лишения свободы.
В Сумской области Вадим Шишимарин убил 62-летнего мужчину, который вел велосипед и разговаривал по телефону. Российского солдата приговорили за убийство к 15 годам лишения свободы.
ФОТО: Reutets/Scanpix

Как привлечь к ответственности верхушку российского правительства во главе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу?

За время развязанной Россией против Украины войны по состоянию на 30 июля зарегистрировано уже 24 977 военных преступлений. Наверняка их совершено больше, поскольку информации о том, что происходит на оккупированных украинских территориях, мало. Сегодня не составляет труда запечатлеть военные преступления на неоккупированных территориях, поскольку практически у каждого европейца есть смартфон с камерой и диктофоном. Но как привлечь к ответственности российскую политическую верхушку?

„Как привлечь конкретных лиц, несущих ответственность за войну“, - профессор Тартуского университета, доцент кафедры международного права Рене Вярк задается вопросом, на который нет простого и внятного ответа. В середине июля Вярк вернулся из очередной поездки в Украину, последние десять лет он проводит в этой стране семинары, касающиеся юридических вопросов.

RusDelfi
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