Российские солдаты не учитывают, что их может ожидать такая же судьба, как нацистских преступников

За время развязанной Россией против Украины войны по состоянию на 30 июля зарегистрировано уже 24 977 военных преступлений. Наверняка их совершено больше, поскольку информации о том, что происходит на оккупированных украинских территориях, мало. Сегодня не составляет труда запечатлеть военные преступления на неоккупированных территориях, поскольку практически у каждого европейца есть смартфон с камерой и диктофоном. Но как привлечь к ответственности российскую политическую верхушку?