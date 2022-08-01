В Даугавпилсе предложили переименовать 15 улиц, название которых связано с Россией

Ранее тот же активист Дидзис Шенбергс подал в Центр госязыка список своих предложений по переименованию рижских улиц. Публично о Дидзисе Шенбергсе известно, что он был советником и парламентским секретарем в нескольких министерствах. В 2018 году баллотировался в Сейм от партии „Новое Единство“. Не прошел. В этом году в списках „Нового единства“ не значится.