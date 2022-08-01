Украинская легкоатлетка рассказала, что написала ей российская спортсменка после ЧМ-2022

20-летняя украинская спортсменка, завоевавшая серебреную медаль на ЧМ-2022 по легкой атлетике, рассказала, что после соревнований она получила сообщение от олимпийской чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту, россиянки Марии Ласицкене.

„Мне никто не написал из тех, с кем я общалась. Девочкам тоже. Вместо того те, с кем я не общалась, и кого я даже не знала, после того, как я выставила пост и некоторые сторис начали: „Что ты выставляешь? Для чего это делать? Ты ничего не понимаешь. Это не наша проблема“.

Возможно, я ничего не понимаю, но в моей стране началась война, я должна уехать, чтобы быть в безопасности и продолжать тренировки, чтобы показывать результаты. Как мы видим, большинство спортсменов поддерживают это, потому что мы видим и митинги со спортсменами. Обидно тогда было.

Три месяца прошло и Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху, но она написала только о том, что она не выступает. Мне она ничего не писала. Уже после чемпионата мира в Юджине она мне написала, но, знаете ли, это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала. Она написала, что, конечно, она очень переживает за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало. Прошло уже 5 месяцев войны. Какой может быть разговор?“, - сказала Магучих в интервью Прямий FM.

Ранее Ласицкене, имеющая звание капитана Вооруженных сил РФ, высказала недовольство из-за „бана“ спортсменов стран-агрессоров. Также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.