ВИДЕО | Сын Овечкина вышел на лед вместе с отцом и забросил несколько шайб

Сергей бросал по чужим воротам и забросил несколько шайб. Интересно то, что он совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр правша.

Овечкин выступает за „Вашингтон“ с 2005 года и является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

