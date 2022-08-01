Хоккей
01.08.2022, 09:25

ВИДЕО | Сын Овечкина вышел на лед вместе с отцом и забросил несколько шайб

 
NHL 2018: Washington Capitals 6:5 Hurricanes
NHL 2018: Washington Capitals 6:5 Hurricanes
ФОТО: ZUMAPRESS.com | Ed Clemente

Старший сын российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) „Вашингтон Кэпиталз“ Сергей Овечкин, вышел на лед вместе с отцом после благотворительного матча, который был организован фондом Артемия Панарина.

Сергей бросал по чужим воротам и забросил несколько шайб. Интересно то, что он совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр правша.

Овечкин выступает за „Вашингтон“ с 2005 года и является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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