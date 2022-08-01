01.08.2022, 09:25
ВИДЕО | Сын Овечкина вышел на лед вместе с отцом и забросил несколько шайб
ФОТО: | Ed Clemente
Старший сын российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) „Вашингтон Кэпиталз“ Сергей Овечкин, вышел на лед вместе с отцом после благотворительного матча, который был организован фондом Артемия Панарина.
Сергей бросал по чужим воротам и забросил несколько шайб. Интересно то, что он совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр правша.
Овечкин выступает за „Вашингтон“ с 2005 года и является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.