Военный дневник
31.07.2022, 21:30

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (158-й день) | Атака штаба Черноморского флота, новая морская доктрина РФ

 
Показательные выступления в честь ВМФ в Балтийске
Показательные выступления в честь ВМФ в Балтийске
ФОТО: AP Photo

Предлагаем вашему вниманию главные военные события уходящего дня.

  • Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, были ранены 6 человек. Из соображений безопасности все публичные праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в Севастополе были отменены.

  • Российские войска ночью обстреляли Николаев, Харьков, Никопольский и Криворожский районы.

  • Президент Владимир Путин подписал новую морскую доктрину РФ. В доктрине отмечается, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей.

  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал терактом гибель 53 украинских военнопленных в колонии в Еленовке Донецкой области при неясных обстоятельствах.

  • Основатель украинской аграрной компании „Нибулон“ Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Сам Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев 24 место с состоянием 430 миллионов долларов. В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.

  • Международный Красный Крест сообщил, что Россия в Еленовку не пускает и предложения помощи не принимает.

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