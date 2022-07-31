ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (158-й день) | Атака штаба Черноморского флота, новая морская доктрина РФ

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, были ранены 6 человек. Из соображений безопасности все публичные праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в Севастополе были отменены.

Российские войска ночью обстреляли Николаев, Харьков, Никопольский и Криворожский районы.

Президент Владимир Путин подписал новую морскую доктрину РФ. В доктрине отмечается, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал терактом гибель 53 украинских военнопленных в колонии в Еленовке Донецкой области при неясных обстоятельствах.

Основатель украинской аграрной компании „Нибулон“ Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Сам Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев 24 место с состоянием 430 миллионов долларов. В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.