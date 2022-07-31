Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Версии случившегося отличаются даже у российских властей

В аннексированном Россией Севастополе введен „желтый“ уровень террористической угрозы после атаки на штаб Черноморского флота.

„“Желтый“ уровень — средний уровень из трех существующих. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев“, - сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

Об атаке на штаб флота стало известно сегодня рано утром.

„Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются“, - написал в своем телеграм-канале Михаил Развожаев.

Развожаев возложил ответственность за произошедшее на Украину.

При этом государственные информагентства со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота сообщили, что атаковавший штаб флота беспилотник был самодельным, и на нем было установлено „маломощное взрывное устройство“.

В результате атаки пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой. При этом губернатор аннексированного города объявил, что все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в Севастополе отменили по соображениям безопасности.

Спустя пару часов сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди заявила государственному агентству Риа-Новости, что „атака на штаб Черноморского флота в Севастополе „была совершена не извне, а с территории Севастополя“. По ее словам, „идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены“.

Похожую версию в беседе с РБК выдвинул сенатор от аннексированного Крыма Олег Цеков.