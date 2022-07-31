ФОТО | В Таллиннском заливе загорелся и затонул катер. Полиция и спасатели ликвидируют загрязнение

„Из-за погодных условий и сильного волнения на море вчера не удалось установить боны для ликвидации загрязнения до наступления темноты. Сегодня утром патрульное судно Raju, в задачу которого входит ликвидация загрязнений, совместно со Спасательным департаментом приступил к установке боновых заграждений“, - сообщил оперативный дежурный Департамент полиции и погранохраны Таго Трей.

„К настоящему времени большая часть загрязнения ограничена бонами. По первоначальным данным, в момент крушения на катере находилось 12 тонн топлива, часть сгорела во время пожара, часть осталась в топливном баке. Сколько топлива могло вытечь в море, в настоящий момент неизвестно. Пленка загрязнения настолько тонкая, что удалить ее не удастся, но боновые заграждения не позволят загрязнению распространиться. Возможно, что такая тонкая пленка сама рассеется по воде. Судно Raju продолжает оставаться на месте событий, устанавливать заграждения и следить за развитием ситуации“.

„Большое спасибо экипажу находившейся неподалеку парусной яхты, который первым пришел на помощь людям, эвакуировавшимся на спасательном плоту. Благодарим также таллиннскую команду добровольных морских спасателей, которая быстро отреагировала, доставила людей в порт Какумяэ и оказала им помощь. Спасибо также команде Спасательного департамента, участвовавшей в тушении пожара и установке заградительных бонов“, - сказал Трей.