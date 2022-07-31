ВИДЕО | Мяч на огромной скорости попал в голову американскому бейсболисту

27-летний Кастано долгое не мог прийти в себя, но к счастью смог самостоятельно покинуть поле. Позже у него диагностировали сотрясение мозга и шишку на лбу, сообщает SI.

„Я не знаю, что произошло. Я упал на секунду. Когда я пришел в себя, то спросил „Что случилось?“ Мне намного лучше сейчас. Я немного устал, но я буду в порядке“, - сказал после игры Кастано.

„Действительно ужасно видеть, когда это происходит с кем-то. Это очень страшно для всех участников, особенно для их питчера, их и нашей команд. После таких моментов хочется прекратить матч. Когда Даниэль встал на колени и ушел сам, мы все почувствовали себя немного лучше“, — сказал менеджер клуба Дэвид Белл.

Позже Кастано у себя в Instagram опубликовал пост, в котором поблагодарил всех за поддержку, отметив, что чувствует себя намного лучше.

„Спасибо всем за любовь, поддержку и молитвы. У меня все хорошо, могло быть намного хуже“, – написал Кастано.