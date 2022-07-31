ФОТО | Читатель наткнулся на фудтрак IKEA: „вкусно, и хот-дог всего 70 центов!“

Сегодня читатель RusDelfi наткнулся на этот фургон в Таллиннском зоопарке. „Было очень вкусно. Мороженое стоит 0,50 евро, хот-дог 0,70“, - написал он.

Также читатель отметил, что у фургона образовалась очередь, но добавил, что двигалась она довольно быстро.

Примечательно, что, как отметил читатель, чуть позже полудня мороженое уже закончилось.

Как сообщала ранее сама IKEA, „в меню бистро на колесах с сине-желтой надписью на борту достойное место занимает любимое блюдо больших и маленьких гурманов — хот-дог с вегетарианской и мясной начинкой. У хот-дога вполне демократичная цена, что не может не радовать. Желающим подкрепиться на ходу предлагают также мягкое мороженое и прохладительные напитки. Ведь лето — пусть даже порой дождливое — продолжается“.

Маршрут фургона можно посмотреть в социальных сетях IKEA.