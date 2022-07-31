Экономика
31.07.2022, 13:15

ФОТО | Читатель наткнулся на фудтрак IKEA: „вкусно, и хот-дог всего 70 центов!“

 (21)
Фургон IKEA
Фургон IKEA
ФОТО: Читатель RusDelfi | Ekspress Meedia

В конце лета в Таллинне откроется магазин IKEA. Уже сейчас на проходящих в столице различных мероприятиях и городских улицах можно увидеть привлекающий внимание кафе-фургон IKEA Food Truck.

Сегодня читатель RusDelfi наткнулся на этот фургон в Таллиннском зоопарке. „Было очень вкусно. Мороженое стоит 0,50 евро, хот-дог 0,70“, - написал он.

Фургон IKEA

Также читатель отметил, что у фургона образовалась очередь, но добавил, что двигалась она довольно быстро.

Фургон IKEA

Примечательно, что, как отметил читатель, чуть позже полудня мороженое уже закончилось.

Фургон IKEA

Как сообщала ранее сама IKEA, „в меню бистро на колесах с сине-желтой надписью на борту достойное место занимает любимое блюдо больших и маленьких гурманов — хот-дог с вегетарианской и мясной начинкой. У хот-дога вполне демократичная цена, что не может не радовать. Желающим подкрепиться на ходу предлагают также мягкое мороженое и прохладительные напитки. Ведь лето — пусть даже порой дождливое — продолжается“.

Маршрут фургона можно посмотреть в социальных сетях IKEA.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии