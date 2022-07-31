Синоптик предупреждает: на Эстонию надвигаются дожди

„Ожидаются дожди! В понедельник (1.08) к Эстонии приблизится область низкого давления, которая принесет с собой тепло, влажную воздушную массу и большое количество осадков“, - пишет Кийтсак в социальных сетях.

„В Южной Эстонии интенсивные дожди ожидаются утром понедельника, днем дожди сместятся в северном и северо-восточном направлении. Осадки ожидаются во многих местах, в Восточной Эстонии пройдут сильные дожди, возможна гроза. Климатические модели свидетельствуют о большом количестве осадков (местами менее чем за сутки 35-65 мм). Такие сильные дожди могут вызвать локальные затопления“, - предупреждает синоптик.

При этом по данным pogoda.ee, дожди начнутся лишь во вторник.

В понедельник, 01.08 ночью будет ясно или малооблачно, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на северном побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..24°С.

Вторник, 02.08:

Ночью: Небольшая облачность. Под утро на юге Эстонии облачность увеличится, и начнется дождь. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с, утром усилится. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачность повсеместно увеличится, и зона дождей распространится на материк, опасность грозы. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха на юге Эстонии 15..18, на севере 19..23°С.

Среда, 03.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений 1-7, утром развернется к западному, юго-западному 5-11 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, юго-западный 5-10, во второй половине дня на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 19..23°С.