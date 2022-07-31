Самые дикие приметы хоккеистов: один играет в „ножички“, другой не разговаривает с мамой, третий окунает клюшку в унитаз

Почти у каждого игрока есть собственный ритуал или привычка, отказ от которой по их собственному убеждению неминуемо повлечет за собой неудачу. Кто-то надевает конек исключительно с левой ноги, другие не разрешают прикасаться к своим клюшкам, а третьи годами не меняют отдельные части хоккейной формы, поскольку они приносят им фарт. Sport24 собрал самые необычные приметы и ритуалы известных хоккеистов.

Хоккеисты и бороды

Начать стоит с самого классического хоккейного ритуала, о котором знают практически все. Традиции не бриться в плей-офф уже более 40 лет — ее основоположниками стали игроки „Айлендерс“, которые в розыгрыше Кубка Стэнли 1980 года провели 4 матча за 5 дней и попросту не нашли свободного времени на то, чтобы побриться. В таком первобытном виде команда дошла до финала, где одолела грозную „Филадельфию“. А затем „Островитяне“ взяли еще три Кубка Стэнли кряду. Разумеется, придерживаясь странного на первый взгляд ритуала, который вскоре стал настоящей традицией.

Любовь Коскинена к конькам и треникам

Бывший голкипер „Эдмонтона“ Микко Коскинен в период игры за питерский СКА также отметился собственным ритуалом. На протяжении многих лет Коскинен играл и тренировался в одном и том же компрессионном белье — по его мнению, оно приносило ему удачу. Рассказывали, что треники Микко за эти годы превратились в настоящие лохмотья с множеством дырок и потертостей. Но финского кипера это нисколько не смущало.

Еще одна примета уроженца Финляндии — играть в одних и тех же коньках. Их внутренности уже были стерты, а внешняя защита настолько устарела, что при попадании шайбы Коскинен испытывал дикую боль. Но терпел, лишь бы не менять счастливые коньки на новые.

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