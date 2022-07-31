Самые дикие приметы хоккеистов: один играет в „ножички“, другой не разговаривает с мамой, третий окунает клюшку в унитаз
Любой спортсмен хотя бы раз сталкивался с приметами или различными ритуалами. Одним приносит удачу и уверенность в себе определенный порядок действий в день соревнований, другие предпочитают в самые ответственные моменты карьеры уйти в себя и ограничить связь с внешним миром. Хоккеисты — не исключение.
Почти у каждого игрока есть собственный ритуал или привычка, отказ от которой по их собственному убеждению неминуемо повлечет за собой неудачу. Кто-то надевает конек исключительно с левой ноги, другие не разрешают прикасаться к своим клюшкам, а третьи годами не меняют отдельные части хоккейной формы, поскольку они приносят им фарт. Sport24 собрал самые необычные приметы и ритуалы известных хоккеистов.
Хоккеисты и бороды
Начать стоит с самого классического хоккейного ритуала, о котором знают практически все. Традиции не бриться в плей-офф уже более 40 лет — ее основоположниками стали игроки „Айлендерс“, которые в розыгрыше Кубка Стэнли 1980 года провели 4 матча за 5 дней и попросту не нашли свободного времени на то, чтобы побриться. В таком первобытном виде команда дошла до финала, где одолела грозную „Филадельфию“. А затем „Островитяне“ взяли еще три Кубка Стэнли кряду. Разумеется, придерживаясь странного на первый взгляд ритуала, который вскоре стал настоящей традицией.
Любовь Коскинена к конькам и треникам
Бывший голкипер „Эдмонтона“ Микко Коскинен в период игры за питерский СКА также отметился собственным ритуалом. На протяжении многих лет Коскинен играл и тренировался в одном и том же компрессионном белье — по его мнению, оно приносило ему удачу. Рассказывали, что треники Микко за эти годы превратились в настоящие лохмотья с множеством дырок и потертостей. Но финского кипера это нисколько не смущало.
Еще одна примета уроженца Финляндии — играть в одних и тех же коньках. Их внутренности уже были стерты, а внешняя защита настолько устарела, что при попадании шайбы Коскинен испытывал дикую боль. Но терпел, лишь бы не менять счастливые коньки на новые.
Глен Холл и рвота
Бывший голкипер „Детройта“ Глен Холл, дважды поднимавший над головой Кубок Стэнли, с 19 лет начал искусственно вызывать рвоту перед каждым матчем. Идти в туалет и засовывать два пальца в рот в игровой день стало для него традицией — по признанию Глена, после этих манипуляций он чувствовал себя гораздо лучше и был более активен.
Кен Драйден и красивые сейвы
У легендарного Драйдена были свои приметы. Например, он не уходил из ворот на раскатке, пока не сделает эффектный сейв. Одноклубник Кена по „Монреалю“ Ларри Робинсон прекрасно знал об этом ритуале и специально наносил легкие броски, чтобы голкипер поймал уверенность в себе. Но Драйдену, напротив, игра в поддавки не слишком нравилась, поэтому он старался покинуть ворота до броска Робинсона.
Брюс Гардинер и воспитание клюшки
Некогда форвард „Лады“ Брюс Гардинер, выступавший за „Оттаву“, после нескольких неудачных матчей спросил у более опытного Тома Чорски, как ему вернуть удачу на свою сторону. Ветеран ответил партнеру, что тот слишком уважительно обращается со своей клюшкой, и необходимо „научить дерево уважать себя“ — например, макнуть снаряд в унитаз. Сначала Гардинер не внял совету одноклубника, но неудачная серия продолжалась, поэтому он все-таки прислушался к Чорски и макнул клюшку в унитаз. В следующем же матче Брюс забил, и взял этот прием на вооружение.
Однако Гардинер — далеко не единственный хоккеист, имеющий особые отношения со своей клюшкой. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джон Тонелли перед каждым матчем в прямом смысле слова плевал на свое орудие, а легендарный Бобби Орр использовал необычный способ обмотки клюшки — он обматывал всего несколько дюймов от кончика крюка.
Уэйн Гретцки также весьма щепетильно относился к своим клюшкам. Он был очень недоволен, когда к ним прикасались другие люди, поэтому зачастую прятал их где-то в укромном месте. А крюк клюшки он посыпал детской присыпкой. „Надо заботиться о том, кто заботится о тебе“, — говорил Уэйн.
Приметы Сидни Кросби
У многолетнего капитана „Питтсбурга“ сразу несколько ритуалов. Во-первых, в игровой день он не разговаривает по телефону с мамой и младшей сестрой, поскольку однажды после разговора с ними получил несколько травм: лишился зуба, вывихнул плечо и сломал ногу.
Во-вторых, когда автобус „Пингвинз“ проезжает мимо железнодорожного переезда, Сид поднимает ноги и дотрагивается ими до окна. Природу этого действия не понимают даже его партнеры.
Ну а в-третьих, в день матча он ровно в 17:00 съедает бутерброд с джемом и арахисовой пастой, а на домашних матчах он всегда проходит мимо раздевалки гостевой команды.
Таинственная последовательность Гретцки
Странности одного из лучших хоккеистов в истории проявлялись не только в отношениях с клюшками. У Уэйна был особый ритуал — он надевал форму в определенной последовательности: левый наколенник, левый носок, правый наколенник, правый носок, хоккейные трусы, левый конек, правый конек, нагрудник, левый налокотник, правый налокотник и в последнюю очередь игровое джерси. А еще Гретцки никогда не стригся перед матчами.
Рэй Бурк и шнурки
У легенды „Бостона“ также были приметы, которые приносили ему удачу. Один из самых ярких ритуалов Бурка заключался в том, что он вытаскивал шнурки из коньков после утренней раскатки и вставлял их обратно перед игрой. Те же манипуляции он проделывал и после каждого периода.
Виктор Хедман и „ножички“
У одного из сильнейших защитников мира есть один интересный ритуал — на каждой предматчевой раскатке он играет в „ножички“ с администратором команды Робом Кеннеди. Кеннеди настолько доверяет Виктору, что даже не смотрит на свои пальцы.
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