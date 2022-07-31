Страшный пожар на Паэ: установлена квартира, с которой началось возгорание

В настоящее время в многоквартирном доме на улице Паэ ведутся работы по очистке: установлена купольная крыша, расчищены так называемые последние этажи. Дом трехэтажный, но собственники многих квартир по собственному усмотрению обустроили чердак, в результате получив „дополнительный“ этаж. Огонь распространялся между конструкциями этого промежуточных этажей, и спасатели, подбираясь к очагу возгорания, теряли время, вскрывая строительные конструкции и отыскивая путь к огню.