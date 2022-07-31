ЧП и криминал
31.07.2022, 12:35

Страшный пожар на Паэ: установлена квартира, с которой началось возгорание

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Tulekahju Pae 25
Tulekahju Pae 25
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

На сегодня установлена конкретная квартира, с которой мог начаться масштабный пожар в многоквартирном доме на улице Паэ в Таллинне, пишет Õhtuleht.

В настоящее время в многоквартирном доме на улице Паэ ведутся работы по очистке: установлена купольная крыша, расчищены так называемые последние этажи. Дом трехэтажный, но собственники многих квартир по собственному усмотрению обустроили чердак, в результате получив „дополнительный“ этаж. Огонь распространялся между конструкциями этого промежуточных этажей, и спасатели, подбираясь к очагу возгорания, теряли время, вскрывая строительные конструкции и отыскивая путь к огню.

До сих пор Спасательный департамент лаконично сообщал, что огонь начался от камина, однако, к настоящему моменту выяснилось, что, по данным Строительного регистра, в доме не было установлено ни одного устройства для разведения и поддержания огня.

Более подробно читайте в Õhtuleht.

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