31.07.2022, 12:05
Новый рекорд: в июле стоимость электричества на бирже выросла до 233 евро(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в июле составила более 233 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с июнем почти на 60 евро.
По данным Nord Pool, если в июне средняя цена за мегаватт-час (МВт-ч) электричества составляла 173,83 евро, то в июне она выросла до 233,21 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась на 34,15%, пишет RusERR.
Цена в июле была почти в 3 раза выше и чем в том же месяце прошлого года, когда она составляла 83,78 евро за мегаватт-час.
Речь также идет о максимально высокой месячной биржевой цене электричества за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда средний тариф составил 202,65 евро.