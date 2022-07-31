Экономика
31.07.2022, 12:05

Новый рекорд: в июле стоимость электричества на бирже выросла до 233 евро

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Elekter
Elekter
ФОТО: Sonja Sutt | Ekspress Meedia

В ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в июле составила более 233 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с июнем почти на 60 евро.

По данным Nord Pool, если в июне средняя цена за мегаватт-час (МВт-ч) электричества составляла 173,83 евро, то в июне она выросла до 233,21 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась на 34,15%, пишет RusERR.

Цена в июле была почти в 3 раза выше и чем в том же месяце прошлого года, когда она составляла 83,78 евро за мегаватт-час.

Речь также идет о максимально высокой месячной биржевой цене электричества за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда средний тариф составил 202,65 евро.

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