ФОТО | Житель Эстонии передал спасателям кучу боекомплектов

„Напоминаем, если у вас дома, в гараже или в других местах хранятся взрывоопасные вещества или оружие, то в случае добровольной его передачи наказание не последует! В минувшие выходные, например, соответствующим службам было передано большое количество опасных предметов“, - пишут спасатели в социальных сетях.

„Каждый год мы получаем подтверждение того, что население по-прежнему хранит боеприпасы времен II мировой войны. К сожалению, это сопряжено с большой опасностью: со временем хранящееся в неправильных условиях оружие становится все более взрывоопасным, и в случае пожара может взорваться. Поэтому, если вы храните взрывоопасные материалы, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112, добровольная передача взрывоопасных веществ не является наказуемой. Если об опасных веществах сообщит, к примеру, сосед, последствия будут другими“.

