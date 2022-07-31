Японская триатлонистка погибла во время тренировки
Японскую триатлонистку Цудой Миядзаки насмерть сбила машина во время тренировки на велосипеде недалеко от французского города Орлеана, сообщается на сайте Международной федерации триатлона (World Triathlon).
Известную японскую триатлонистку Цудой Миядзаки сбил насмерть автомобиль во время велосипедной тренировки недалеко от Орлеана. 25-летняя спортсменка была на индивидуальном тренировочном сборе во Франции.
Японская спортсменка родилась в городе Тояма, одноименной префектуры. Заниматься триатлоном она начала в колледже, выиграла чемпионат Японии по триатлону среди юношей до 23 лет в 2019 году, и ожидалось, что в будущем она станет ведущей спортсменкой страны.
Японской чемпионке пророчили медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже и Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Федерация триатлона Японии уже отправила своих сотрудников во Францию, чтобы они присоединились к расследованию с персоналом тренировочной базы.