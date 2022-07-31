Японская триатлонистка погибла во время тренировки

Известную японскую триатлонистку Цудой Миядзаки сбил насмерть автомобиль во время велосипедной тренировки недалеко от Орлеана. 25-летняя спортсменка была на индивидуальном тренировочном сборе во Франции.

Японская спортсменка родилась в городе Тояма, одноименной префектуры. Заниматься триатлоном она начала в колледже, выиграла чемпионат Японии по триатлону среди юношей до 23 лет в 2019 году, и ожидалось, что в будущем она станет ведущей спортсменкой страны.

Японской чемпионке пророчили медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже и Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Федерация триатлона Японии уже отправила своих сотрудников во Францию, чтобы они присоединились к расследованию с персоналом тренировочной базы.