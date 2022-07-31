31.07.2022, 10:55
ВИДЕО И ФОТО | В Таллинне столкнулся автомобиль и мотоцикл. Одного человека доставили в больницу(2)
Вчера в 22.35 в Таллинне на пересечении бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.
По первоначальным данным, легкой автомобиль Honda Civic, за рулем которого находился 49-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся со следовавшим прямо мотоциклом Kawasaki, которым управлял 43-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Точные обстоятельство дорожного происшествия расследуются.