Новости Эстонии
31.07.2022, 10:55

ВИДЕО И ФОТО | В Таллинне столкнулся автомобиль и мотоцикл. Одного человека доставили в больницу

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Вчера в 22.35 в Таллинне на пересечении бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.

По первоначальным данным, легкой автомобиль Honda Civic, за рулем которого находился 49-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся со следовавшим прямо мотоциклом Kawasaki, которым управлял 43-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Точные обстоятельство дорожного происшествия расследуются.

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