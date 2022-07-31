Житель Ыйсмяэ недоволен происходящим в районе. Управа ему ответила

„Кто-то из жителей Ыйсмяэ как-то писал о том, как не везет району с управленцами – долго не задерживаются, да и делами не радуют. Пишу вам, а у самого чувство горечи и возмущения по поводу очередного управленческого головопятства.

Сейчас жителям Ыйсмяэ обещают улучшить, преобразовать лесопарковую зону вокруг пруда, почистить пруд, реновировать фонтан, сделать обрезку деревьев, провести ландшафтные работы, так как земля во многих местах лесопарковой зоны просела, образовались ямы, посадить саженцы сахалинской акации… Вроде как здорово!

Ранее управа интересовалась мнением жителей района через газету Хааберсти, а сейчас это мнение никому не нужно. И что мы видим в настоящее время? Уничтожены, то есть спилены 18 замечательных 40-летних здоровых елей! Вечнозеленых – и зимой, и летом. Из окна смотришь, особенно зимой на ель в снегу – красота! И вот в марте смотрю, а красоты нет! Пустота вместо елей!

Не поверил, пошел смотреть на место. 18 здоровых деревьев спилено углубленно, чтобы пней было не видно, а сверху присыпано опилками, чтобы в глаза не бросалось. Прошел по нижнему кругу: то тут, то там опилки. А оставили ели напротив эстонской гимназии – несколько каких-то ободранных, половинчатых елей! Нет слов! А ведь ель живет 200–300 лет! Или эта процедура называется „обрезкой“?

Два года назад возле площадки для выгула собак, которая на противоположной стороне пруда, был полностью выпилен участок лесопарковой зоны – около 10 здоровых деревьев: несколько лип, сосен, лиственница. Кстати, там сохранились оставшиеся пни! Так что можно еще посмотреть, пока не зарыли опилками. А ведь липа живет 300–400 лет, сосна – 300–500 лет, лиственница – до 500 лет. Так зачем же уничтожать то, что есть, ради посадки сахалинской акации, которая живет 50–70 лет? Сосна и ель являются мощными очистителями воздуха. Сажайте, пожалуйста, и акацию, места полно! Но зачем уничтожать здоровые, красивые, 40-летние ели, сосны, липы?“

Альберт, Таллинн

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