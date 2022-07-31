Житель Ыйсмяэ недоволен происходящим в районе. Управа ему ответила
Житель Таллинна Альберт написал в редакцию „МК-Эстонии“ письмо, в котором выражает обеспокоенность судьбой столичного района Ыйсмяэ.
„Кто-то из жителей Ыйсмяэ как-то писал о том, как не везет району с управленцами – долго не задерживаются, да и делами не радуют. Пишу вам, а у самого чувство горечи и возмущения по поводу очередного управленческого головопятства.
Сейчас жителям Ыйсмяэ обещают улучшить, преобразовать лесопарковую зону вокруг пруда, почистить пруд, реновировать фонтан, сделать обрезку деревьев, провести ландшафтные работы, так как земля во многих местах лесопарковой зоны просела, образовались ямы, посадить саженцы сахалинской акации… Вроде как здорово!
Ранее управа интересовалась мнением жителей района через газету Хааберсти, а сейчас это мнение никому не нужно. И что мы видим в настоящее время? Уничтожены, то есть спилены 18 замечательных 40-летних здоровых елей! Вечнозеленых – и зимой, и летом. Из окна смотришь, особенно зимой на ель в снегу – красота! И вот в марте смотрю, а красоты нет! Пустота вместо елей!
Не поверил, пошел смотреть на место. 18 здоровых деревьев спилено углубленно, чтобы пней было не видно, а сверху присыпано опилками, чтобы в глаза не бросалось. Прошел по нижнему кругу: то тут, то там опилки. А оставили ели напротив эстонской гимназии – несколько каких-то ободранных, половинчатых елей! Нет слов! А ведь ель живет 200–300 лет! Или эта процедура называется „обрезкой“?
Два года назад возле площадки для выгула собак, которая на противоположной стороне пруда, был полностью выпилен участок лесопарковой зоны – около 10 здоровых деревьев: несколько лип, сосен, лиственница. Кстати, там сохранились оставшиеся пни! Так что можно еще посмотреть, пока не зарыли опилками. А ведь липа живет 300–400 лет, сосна – 300–500 лет, лиственница – до 500 лет. Так зачем же уничтожать то, что есть, ради посадки сахалинской акации, которая живет 50–70 лет? Сосна и ель являются мощными очистителями воздуха. Сажайте, пожалуйста, и акацию, места полно! Но зачем уничтожать здоровые, красивые, 40-летние ели, сосны, липы?“
Альберт, Таллинн
От редакции:
„К сожалению, такой масштабный проект как реконструкция пруда Ыйсмяэ доставляет определенные неудобства жителям, а также предусматривает изменения в ландшафте, – комментирует старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. – Действительно, в рамках реконструкции пруда Ыйсмяэ были вырублены некоторые деревья. Все работы в рамках данного проекта проходят по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Вырубка была произведена в начале весны, потому что такие работы необходимо провести до начала периода гнездования птиц“.
Данные деревья, по словам старейшины, невозможно было сохранить, так как работы предусматривают замену коммуникаций.
„В ходе работ будут проложены парковые дорожки, установлено освещение и обновлено озеленение парковой зоны вокруг пруда. Обрезку проводили специалисты в этой области, поэтому уже сейчас видно, что деревья прекрасно себя чувствуют и на них появились новые ветки, – отмечает Олег Сильянов. – В ходе озеленения на пологих склонах, окружающих пруд Ыйсмяэ, будет высажено 54 вишни, 16 кустарников барбариса, пять пихт одноцветных и три черемухи обыкновенные. Планируется создать не требующие частого покоса газоны, которые будут засеяны цветущими растениями“.
Возле спортивной площадки, добавляет старейшина района, появятся кустарники разной высоты, а разросшийся возле пруда живописный лилейник будет пересажен.
„Верю, что после окончания работ жители по достоинству оценят новый разноцветный фонтан, смогут заниматься спортом на обновленном спортивном инвентаре, прогуливаться на безопасных дорожках с современным освещением, а сахалинская вишня очарует всех своим цветением и станет одним из мест притяжения для всех фотографов и любителей цветущих деревьев“, – говорит Сильянов.