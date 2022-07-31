Российские дипломаты призвали повесить бойцов „Азова“. Британский парламентарий предложить выдворить посольство РФ

„Это должно быть незаконным. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?“ — написал депутат-лейборист Крис Брайант, комментируя сообщение российского посольства в Лондоне.

Ранее российские дипломаты написали в твиттере, что „боевики „Азова“ заслуживают экзекуции, но смерти не через расстрел, а через повешение“. Twitter не стал удалять публикацию, но пометил, что твит „нарушает правила в отношении разжигания ненависти“.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко написал в ответ: „Нет никакой разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны понести ответственность“.



