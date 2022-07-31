Бородич: Isamaa лукавит, когда говорит о любви к русским детям

„Сейчас это больше партия Isamaa закрутила. Сама идея неплохая - иметь единую систему образования. Мои дети, например, ходят в эстонскую школу. Но я думаю, что страна у нас еще не готова к такому быстрому переходу. В дальнейшей перспективе единая система образования - это правильно. Но мне кажется, что Isamaa лукавит, когда говорит о любви к русским детям, о том, что переживает, как же им получить хорошее образование“, - рассказал Бородич в интервью rus.err.ee.

„Потому что единая система образование подразумевает и единые школы, а не то, что мы будем русских детей учить в отдельных школах на эстонском языке. Ну какая это единая система образования? У нас не должно быть разделения на эстонских, русских и украинский детей. Тогда и будет соприкосновение разных людей разных национальностей. Будет дружба, общие интересы, какие-то романтические отношения. Вот так единое общество строится. А если мы будем продолжать держать отдельный русский анклав, еще бы его обнести какой-нибудь колючей проволокой, то это точно не забота о русских детях“, - добавил бывший политик.

„Думаю, что политики делают подобные заявления чисто из прагматических соображений, чтобы максимально удовлетворить своего очень националистически настроенного избирателя. Кроме того, для предлагаемого новой коалицией перехода недостаточно как методик, так и учителей. Я бы не хотел, чтобы моего ребенка учили на ломаном эстонском. Какое образование он тогда получит? В общем строится какая-то очередная потемкинская деревня. А Isamaa все по барабану, потому что это не их дети“.