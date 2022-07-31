У Джо Байдена снова положительный тест на Covid-19, симптомов нет

Байден не испытывает никаких симптомов и чувствует себя „достаточно хорошо“. Как говорится в письме О'Коннора, его тесты со вторника по пятницу показывали отрицательный результат, а в субботу вечером снова положительный.

Доктор уточняет, что президент на некоторое время вернется в самоизоляцию, чтобы не заразить никого из персонала Белого дома или близких. В частности, скорее всего отменятся его предстоящие поездки в штаты Делавэр и Мичиган.

Сам Байден тоже написал о своем положительном тесте в „Твиттере“, добавив, что рецидив вируса бывает „у незначительного меньшинства людей“.

„Я работаю и скоро снова отправлюсь в путь“, - добавил он.

Байдена регулярно тестируют на коронавирус, и нынешнее заражение было обнаружено, судя по всему, в конце июля.

Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, 79-летний президент, будучи полностью вакцинированным, испытывает „очень легкие“ симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.

Сообщается, что президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса Covid-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.

В письме личного врача президента, опубликованном в субботу, говорится, что рецидивы вируса, как правило вместе с легкими симптомами, наблюдаются у части тех, кто лечится этим препаратом.