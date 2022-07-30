ВИДЕО И ФОТО | В Таллиннском заливе горел катер, который позже затонул, спасатели борются с загрязнением

„Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны получил первое сообщение о терпящем бедствие маломерном судне в Таллиннском заливе в 15:39. По предварительным данным, на нем произошла техническая неисправность. Вскоре после этого небольшое судно загорелось. 10 человек, находившиеся на борту, успели эвакуироваться на спасательный плот, никто из них во время происшествия не пострадал. Яхта, которая находилась поблизости и заметила нуждающихся, подобрала их и доставила на берег“, — рассказала пресс-секретарь ДПП Анника Максимова.