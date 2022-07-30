30.07.2022, 18:37
ВИДЕО И ФОТО | В Таллиннском заливе горел катер, который позже затонул, пассажирам помогла команда проплывающей яхты(64)
Новость дополнена в 19.27!
Во второй половине дня около 16:00 недалеко от Найссааре в Таллиннском заливе загорелся роскошный катер Hooligan. Никто не пострадал.
Это финский катер, на борту которого находилось в общей сложности десять человек. Они уплыли на спасательном плоту, и вскоре их подобрал экипаж ближайшей яхты.
Спасатели потушили пожар, но около 18:20 судно окончательно ушло под воду. Также произошла утечка топлива, над которой сейчас работают спасатели, чтобы ограничить ее распространение.
Причина пожара выясняется.