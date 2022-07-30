ВИДЕО | „Я ненавижу русских“. Норвежского консула вывел из себя мурманский отель

Чиновница возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере. Мадам так разгневалась, что позабыла о скандинавской сдержанности. Полиция начала проверку её высказываний. Консулу грозит уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, и унижение человеческого достоинства“.