30.07.2022, 20:20
ВИДЕО | „Я ненавижу русских“. Норвежского консула вывел из себя мурманский отель(76)
Губернатор Мурманской области: „Катитесь из России!“
ФОТО: | Erakogu
„Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как“, - такой урок европейской толерантности преподала сотрудникам мурманского отеля норвежский консул Элисабет Эллингсен.
Чиновница возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере. Мадам так разгневалась, что позабыла о скандинавской сдержанности. Полиция начала проверку её высказываний. Консулу грозит уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, и унижение человеческого достоинства“.
На инцидент уже отреагировал губернатор Мурманской области Чибис: „Пусть все, кто ненавидит русских, катятся из России!“