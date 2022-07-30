За рубежом
30.07.2022, 20:20

ВИДЕО | „Я ненавижу русских“. Норвежского консула вывел из себя мурманский отель

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Губернатор Мурманской области: „Катитесь из России!“
Telegram screenshot
Telegram screenshot
ФОТО: Telegram Screenshot | Erakogu

„Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как“, - такой урок европейской толерантности преподала сотрудникам мурманского отеля норвежский консул Элисабет Эллингсен.

Чиновница возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере. Мадам так разгневалась, что позабыла о скандинавской сдержанности. Полиция начала проверку её высказываний. Консулу грозит уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, и унижение человеческого достоинства“.

На инцидент уже отреагировал губернатор Мурманской области Чибис: „Пусть все, кто ненавидит русских, катятся из России!“

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