ФОТО | На великах с фонариками по ночному городу. Смотрите, как прошел ночной велозаезд в Нарве

В велозаезде, рассказал организатор мероприятия Александр Куликов, руководитель VeloNarva, с удовольствием промчались по городу и взрослые, и дети. Некоторые участники украсили свои велосипеды гирляндами. В финале состоялся розыгрыш призов от партнеров. Вместо аплодисментов участники приветствовали друг друга колокольчиками.