30.07.2022, 17:17
ФОТО | На великах с фонариками по ночному городу. Смотрите, как прошел ночной велозаезд в Нарве(4)
ФОТО: | Erakogu
Почти 200 нарвитян проехали по ночному городу на велосипедах 29 июля. Третий год подряд VeloNarva MTÜ проводит велозаезды. Энергично, позитивно, дружно - основные отзывы участников.
В велозаезде, рассказал организатор мероприятия Александр Куликов, руководитель VeloNarva, с удовольствием промчались по городу и взрослые, и дети. Некоторые участники украсили свои велосипеды гирляндами. В финале состоялся розыгрыш призов от партнеров. Вместо аплодисментов участники приветствовали друг друга колокольчиками.
Смотрите, сколько драйва и радости подарили городу организаторы мероприятия и сами участники велозаезда.