Новости Ида-Вирумаа
30.07.2022, 17:17

ФОТО | На великах с фонариками по ночному городу. Смотрите, как прошел ночной велозаезд в Нарве

 (4)
Фото: Елизавета Кузнецова
По маршруту ночного велозаезда 29 июля в Нарве
По маршруту ночного велозаезда 29 июля в Нарве
ФОТО: Елизавета Кузнецова | Erakogu

Почти 200 нарвитян проехали по ночному городу на велосипедах 29 июля. Третий год подряд VeloNarva MTÜ проводит велозаезды. Энергично, позитивно, дружно - основные отзывы участников.

В велозаезде, рассказал организатор мероприятия Александр Куликов, руководитель VeloNarva, с удовольствием промчались по городу и взрослые, и дети. Некоторые участники украсили свои велосипеды гирляндами. В финале состоялся розыгрыш призов от партнеров. Вместо аплодисментов участники приветствовали друг друга колокольчиками.

Смотрите, сколько драйва и радости подарили городу организаторы мероприятия и сами участники велозаезда.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии