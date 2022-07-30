ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В волости Ныо в ДТП погиб 56-летний пассажир, водитель был пьян

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пологом правом повороте, когда водитель, ехавший со стороны Эльва, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения машина деформировалась настолько, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать пострадавшего с пассажирского сиденья.

Скорая помощь увезла с места происшествия 27-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля, и 56-летнего мужчину, находившегося в тяжелом состоянии, в больнице врачи не смогли спасти его жизнь.

По словам полицейского Стена Труя, к сожалению, можно сказать, что это трагическое происшествие можно было предотвратить. Установлено, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии криминальной степени алкогольного опьянения, а также не имел водительских прав соответствующей категории. „После распития алкоголя за руль садиться нельзя. В такой ситуации друзья должны проявить хладнокровие и сделать все возможное, чтобы пьяный товарищ не сел за руль“, — добавил полицейский.

В этом году по вине пьяных водителей произошло 292 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 72 человека, пятеро погибли.