ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (157-й день) | Обстрелы, гибель мирных жителей. Украина объявила обязательную эвакуацию людей с Донбасса

На Авдеевском направлении российские силы вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки — и также не имели успеха. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имели. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются бои.

Брянский губернатор заявил об очередном обстреле со стороны Украины. Как пишет в своем телеграм-канале Александр Богомаз, утром 30 июля под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным чиновника, в результате повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. О пострадавших не сообщается.

Ночью российские войска обстреляли Николаев. На настоящий момент известно об одном погибшем. Как пишет глава областной администрации Виталий Ким, после 1:00 был обстрелян один из спальных районов города. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро были ранены. Многоэтажные дома получиил значительные повреждения

Ночью были обстреляны Никополь и Красногригорьевская община в Днепропетровской области и Славянск (Донецкая область). В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведен из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. Имеются разрушения на двух местных предприятиях.

По предварительным данным, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.