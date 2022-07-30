ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (157-й день) | Обстрелы, гибель мирных жителей. Украина объявила обязательную эвакуацию людей с Донбасса
Подводим итоги еще одного дня войны.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имели. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются бои.
На Авдеевском направлении российские силы вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки — и также не имели успеха. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении ВС РФ вели штурмовые действия в районе Марьинки, вынуждены были отойти. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.
На большинстве направлений россияне продолжили наносить артиллерийские и авиаудары.
Брянский губернатор заявил об очередном обстреле со стороны Украины. Как пишет в своем телеграм-канале Александр Богомаз, утром 30 июля под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным чиновника, в результате повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. О пострадавших не сообщается.
Ночью российские войска обстреляли Николаев. На настоящий момент известно об одном погибшем. Как пишет глава областной администрации Виталий Ким, после 1:00 был обстрелян один из спальных районов города. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро были ранены. Многоэтажные дома получиил значительные повреждения
Ночью были обстреляны Никополь и Красногригорьевская община в Днепропетровской области и Славянск (Донецкая область). В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведен из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. Имеются разрушения на двух местных предприятиях.
По предварительным данным, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.
Владимир Зеленский потребовал реакции ООН и Красного Креста на гибель украинских военнопленных в Еленовке. „Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники „Азовстали“ выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов… Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных“.
В результате ночного обстрела Харькова загорелось здание училища в Слободском районе. По словам мэра Игоря Терехова, россияне снова обстреляли город ракетами из зенитных комплексов С-300. Центральный корпус учебного заведения был уничтожен, возникший пожар удалось потушить.
Евросоюз уже в два раза сократил долю закупок газа в России, заявил верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель. „До начала войны эта доля составляла 40%, а сейчас — 20%“, — заявил Боррель
Ежедневная сводка британской разведки
Украина, вероятно, успешно отразила небольшие российские атаки с давно установленной линии фронта возле города Донецк на Донбассе.
В районе Херсона российские войска, скорее всего, навели два понтонных моста и организовали паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов.
Пророссийские оккупационные власти южных регионов Украины, по-видимому, испытывают растущее давление со стороны Москвы: власти РФ стремятся укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к референдуму о присоединении к России в конце года.
В настоящее время Россия классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной „военно-гражданской администрацией“. Местные власти, вероятно, принуждают население раскрывать персональные данные для составления списков избирателей.
Заявление Красного Креста об обстреле колонии с военнопленными в Еленовке. „Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимую помощь, и чтобы с телами тех, кто погиб, вели себя достойно“.
Минобороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, убитых и раненых в результате обстрела колонии в Еленовке. Список погибших насчитывает 50 человек, в списке раненых — 73 человека.
В результате вчерашнего удара по остановке в Николаеве, по последним данным, погибли семь человек. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
ВС РФ разгромили воинский эшелон в ДНР, перевозивший „элитный батальон бригады президента Украины“, убиты более 140 военнослужащих. Около 250 бойцов получили ранения различной степени тяжести.
В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 Украины. За сутки авиацией поражено восемь пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 256 районах.
Поражен пункт временной дислокации дивизиона РСЗО в Яснобродовке в ДНР, убиты до 30 военнослужащих, уничтожена военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин „Град“.
Также поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска, потери соединения составили до 50 военнослужащих и 8 единиц военной техники.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777, шесть взводов РСЗО „Град“ и две батареи САУ „Гвоздика“.
Российская армия увеличивает присутствие военной техники на границе вблизи оккупированной части Харьковской области. Судя по спутниковым снимкам, подразделения концентрируется в районе села Соболевка в Белгородской области России. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что эти подкрепления могут быть использованы российской армией на Изюмском и Славянском направлениях на востоке Украины, где идут упорные бои.
ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, - сообщают РИА-новости.
Украина объявила обязательную эвакуацию людей с Донбасса. Перед началом отопительного сезона из неоккупированных районов Донбасса придется эвакуировать по меньшей мере 200-220 тыс. местных жителей, чтобы они не остались без тепла и электроснабжения, - сообщает руководство страны.