Financial Times: Германия не выполняет договоренности о поставке в Восточную Европу танков взамен переданных Украине

Однако соглашение, которое должно было продемонстрировать европейскую солидарность, стало предметом раздоров, пишет газета. На этой неделе Германия признала, что несмотря на долгие переговоры с Польшей, Словенией, Грецией и Чехией, она не подписала контракт ни с одной из этих стран.

При этом Варшава, например, поставила в Украину 240 советских танков Т-72 и ожидала, что Берлин компенсирует их танками Leopard. Однако Германия предложила только 20 штук. Польша обратилась к США и Южной Корее для поставок альтернативного комплекса. „Сделка с Варшавой фактически мертва“, - цитирует FT немецкого чиновника.

Берлин не согласен с тем, что подводит Украину и ее союзников. Официальные лица напоминают, что на этой неделе Киев подтвердил поставки от Германии первых трех из 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также трех реактивных систем залпового огня Mars II и трех самоходных бронированных гаубиц PzH в дополнение к семи, поставленным в июне. Кроме того, Берлин дал зеленый свет производителю PzH 2000 на поставку Киеву еще 100 систем на общую сумму 1,7 млрд евро.

Несмотря на критику оппозиции и обвинения иностранных политиков, в администрации канцлера Олафа Шольца настроены оптимистично. „Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по ряду трансферных сделок; переговоры очень конструктивны, и некоторые из них продвинулись довольно далеко“, - говорят представители Шольца.