Financial Times: Германия не выполняет договоренности о поставке в Восточную Европу танков взамен переданных Украине
Газета Financial Times пишет о печальных итогах договоренности между Германией и союзниками о поставках оружия в Украину. Она предусматривала, что страны Восточной Европы будут отправлять военную технику советских моделей Киеву, а Германия взамен поставит им комплекты западного производства из собственных запасов.
Однако соглашение, которое должно было продемонстрировать европейскую солидарность, стало предметом раздоров, пишет газета. На этой неделе Германия признала, что несмотря на долгие переговоры с Польшей, Словенией, Грецией и Чехией, она не подписала контракт ни с одной из этих стран.
При этом Варшава, например, поставила в Украину 240 советских танков Т-72 и ожидала, что Берлин компенсирует их танками Leopard. Однако Германия предложила только 20 штук. Польша обратилась к США и Южной Корее для поставок альтернативного комплекса. „Сделка с Варшавой фактически мертва“, - цитирует FT немецкого чиновника.
Берлин не согласен с тем, что подводит Украину и ее союзников. Официальные лица напоминают, что на этой неделе Киев подтвердил поставки от Германии первых трех из 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также трех реактивных систем залпового огня Mars II и трех самоходных бронированных гаубиц PzH в дополнение к семи, поставленным в июне. Кроме того, Берлин дал зеленый свет производителю PzH 2000 на поставку Киеву еще 100 систем на общую сумму 1,7 млрд евро.
Несмотря на критику оппозиции и обвинения иностранных политиков, в администрации канцлера Олафа Шольца настроены оптимистично. „Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по ряду трансферных сделок; переговоры очень конструктивны, и некоторые из них продвинулись довольно далеко“, - говорят представители Шольца.