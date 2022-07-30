В Тюмени присяжные оправдали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Но судья решил начать весь процесс заново. В городе требуют найти „настоящего убийцу“

19 августа тело девочки нашли косильщики травы — на берегу озера, в двух километрах от ее дома. Труп ребенка в коробке из-под бытовой техники был завернут в несколько полиэтиленовых пакетов и обрывок половика. Криминалисты установили, что девочку изнасиловали и задушили.

Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года — за четыре дня до своего девятого дня рождения. Поиски продолжались полтора месяца. Тюменский район Лесобаза, где жила школьница, тщательно обыскивали полицейские, волонтеры, военные и сотни горожан. За информацию о девочке местное управление МВД объявляло награду миллион рублей, отца школьницы проверяли на полиграфе, а у местных жителей брали образцы ДНК. В итоге дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Суд над 41-летним Виталием Бережным — один из самых громких процессов в Тюменской области за последние годы.

Неподалеку от адвоката стоит женщина с похожим на нее молодым человеком. „Виталий — мой отчим, — говорит он журналистам. — У меня никаких эмоций, было очевидно, что так и будет. Кто-то рвет свою жопу, чтобы защитить себя и тех людей, которым уже дали медали [за поимку преступника]. Я намерен и дальше защищать своего отца“.

Ее спрашивают, как к решению суда отнесся ее подзащитный. Адвокат яростно жестикулирует и называет случившееся „феерией правового беспредела“: „Мой подзащитный в ужасе. Сколько ему еще сидеть в заключении? А сейчас, пока он тут, утрачиваются последние следы преступления и возможности найти настоящего преступника“.

„Прокуратура не могла допустить, что система проиграет. Полбеды, что мой подзащитный все это время сидит в тюрьме [под арестом в СИЗО]. Настоящий преступник-то все это время ходит на свободе!“ — рассказывает Шихова журналистам.

На парковке у здания Тюменского областного суда стоит молодая женщина в черном платье. Периодически она срывается на крик, заставляя оглядываться прохожих. Рядом с ней группа журналистов с диктофонами. Женщину зовут Елена Шихова, она адвокат Виталия Бережного. Коллегия присяжных только что признала Бережного невиновным в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой летом 2021 года. Но суд пошел навстречу прокуратуре — присяжных обвинили в нарушении тайны совещательной комнаты, и коллегию распустили.

Как уточняла спикер МВД России Ирина Волк, по этой коробке Бережного и вычислили. Технику из этой коробки должны были установить в кухонный гарнитур — в том самом мебельном цеху, где работал Виталий Бережной. В доме у Бережного следователи также нашли обрезанный половик. ДНК мужчины якобы также совпадало с образцами, найденными на теле ребенка.

В пресс-релизе Следственного комитета от 26 августа 2021 года говорится , что Бережной спрятал труп девочки в своем холодильнике. Потом принес из компании, где работал сборщиком мебели, коробку из-под бытовой техники, положил туда тело и отнес коробку на берег озера Оброчное. Там ее нашли следователи.

Подозреваемым оказался уроженец Сургута Виталий Бережной, снимавший квартиру в соседнем доме от семьи Муравьевых. Мужчина несколько лет работал участковым, затем переехал в Тюмень и устроился мебельщиком в небольшую фирму. По версии следствия, в день пропажи Насти Бережной был пьян и под воздействием наркотиков. Он вышел на лестничную клетку, где увидел девочку. Как писали местные СМИ, Муравьева пришла в соседний дом, чтобы подключиться к бесплатному вайфаю: дома у них интернета не было. Затем мужчина якобы заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.

Через неделю после обнаружения тела задержали и подозреваемого. К этому моменту историю про убийство Насти Муравьевой — в контексте пропажи других детей — уже начали обсуждать на ток-шоу вроде „Прямого эфира Андрея Малахова“ на „России-1“ .

Кроме того, у четырех пропавших девочек, включая Муравьеву, была общая черта: небольшое косоглазие. Из Москвы в Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который раскрыл преступления „ангарского маньяка“ Михаила Попкова.

Тюменские журналисты со ссылками на свои источники среди местных силовиков сообщали, что следователи подозревают в преступлении серийного убийцу. За последние 20 лет на окраине Тюмени пропали восемь детей от восьми до 16 лет. Двух девочек — так же как и Настю Муравьеву — позже нашли задушенными; тела остальных до сих пор не найдены.

Но версия полиции убедила далеко не всех горожан. Они указывали, что, по словам силовиков, Бережной хранил тело девочки в холодильнике — но не в морозилке. При этом никто из соседей Бережного по подъезду не чувствовал характерного запаха разлагающегося трупа.

Кроме того, ни одного свидетеля того, как Бережной выносил из квартиры коробку с телом, так и не нашлось.

Приговор и наградные пистолеты

Тем не менее на следующий день после задержания Виталий Бережной дал признательные показания, его отправили в СИЗО. Тюменских полицейских, которые его поймали, приставили к наградам. Двум из них Владимир Колокольцев лично вручил наградные пистолеты Макарова.

При этом причастность Бережного к исчезновениям и убийствам других детей в Тюменской области представители СК опровергли. Подозреваемого в этих преступлениях у следователей нет до сих пор.

А в декабре 2021 года Ирина Давыдова — она встречалась с Бережным, но рассталась с ним еще до гибели Насти Муравьевой — заявила журналистам, что ради признательных показаний задержанного пытали током. Давыдова записала открытое видеообращение с просьбой провести объективное расследование дела, а также подключила к делу адвоката Елену Шихову.

Вместе с правозащитником Бережной пытался добиться возбуждения уголовного дела на полицейских, которые его якобы пытали, а также проверить их на полиграфе. Однако Тюменский районный суд и местное управление Следственного комитета последовательно отказывали в этом.

Сам Бережной во время одного из открытых судебных заседаний заявил журналистам, что впервые увидел лицо девочки на ориентировках. Кроме того, по его словам, из-за слабого здоровья он якобы даже теоретически не мог отнести тело ребенка на берег озера, которое находится в нескольких километрах от дома.