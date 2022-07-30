В Тюмени присяжные оправдали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Но судья решил начать весь процесс заново. В городе требуют найти „настоящего убийцу“(2)
28 июля Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных, которые оправдали Виталия Бережного. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. По мнению суда, присяжные нарушили тайну совещательной комнаты: сообщения об оправдательном вердикте появились в местных телеграм-каналах и СМИ за сутки до оглашения приговора. Юристы называют ситуацию правовым беспределом, а сами присяжные (как и многие горожане) требуют „поймать настоящего убийцу“. „Медуза“ рассказывает главное об этом процессе.
На парковке у здания Тюменского областного суда стоит молодая женщина в черном платье. Периодически она срывается на крик, заставляя оглядываться прохожих. Рядом с ней группа журналистов с диктофонами. Женщину зовут Елена Шихова, она адвокат Виталия Бережного. Коллегия присяжных только что признала Бережного невиновным в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой летом 2021 года. Но суд пошел навстречу прокуратуре — присяжных обвинили в нарушении тайны совещательной комнаты, и коллегию распустили.
„Прокуратура не могла допустить, что система проиграет. Полбеды, что мой подзащитный все это время сидит в тюрьме [под арестом в СИЗО]. Настоящий преступник-то все это время ходит на свободе!“ — рассказывает Шихова журналистам.
Ее спрашивают, как к решению суда отнесся ее подзащитный. Адвокат яростно жестикулирует и называет случившееся „феерией правового беспредела“: „Мой подзащитный в ужасе. Сколько ему еще сидеть в заключении? А сейчас, пока он тут, утрачиваются последние следы преступления и возможности найти настоящего преступника“.
Неподалеку от адвоката стоит женщина с похожим на нее молодым человеком. „Виталий — мой отчим, — говорит он журналистам. — У меня никаких эмоций, было очевидно, что так и будет. Кто-то рвет свою жопу, чтобы защитить себя и тех людей, которым уже дали медали [за поимку преступника]. Я намерен и дальше защищать своего отца“.
Расследование
Суд над 41-летним Виталием Бережным — один из самых громких процессов в Тюменской области за последние годы.
Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года — за четыре дня до своего девятого дня рождения. Поиски продолжались полтора месяца. Тюменский район Лесобаза, где жила школьница, тщательно обыскивали полицейские, волонтеры, военные и сотни горожан. За информацию о девочке местное управление МВД объявляло награду миллион рублей, отца школьницы проверяли на полиграфе, а у местных жителей брали образцы ДНК. В итоге дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.
19 августа тело девочки нашли косильщики травы — на берегу озера, в двух километрах от ее дома. Труп ребенка в коробке из-под бытовой техники был завернут в несколько полиэтиленовых пакетов и обрывок половика. Криминалисты установили, что девочку изнасиловали и задушили.
Тюменские журналисты со ссылками на свои источники среди местных силовиков сообщали, что следователи подозревают в преступлении серийного убийцу. За последние 20 лет на окраине Тюмени пропали восемь детей от восьми до 16 лет. Двух девочек — так же как и Настю Муравьеву — позже нашли задушенными; тела остальных до сих пор не найдены.
Кроме того, у четырех пропавших девочек, включая Муравьеву, была общая черта: небольшое косоглазие. Из Москвы в Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который раскрыл преступления „ангарского маньяка“ Михаила Попкова.
Через неделю после обнаружения тела задержали и подозреваемого. К этому моменту историю про убийство Насти Муравьевой — в контексте пропажи других детей — уже начали обсуждать на ток-шоу вроде „Прямого эфира Андрея Малахова“ на „России-1“.
Подозреваемым оказался уроженец Сургута Виталий Бережной, снимавший квартиру в соседнем доме от семьи Муравьевых. Мужчина несколько лет работал участковым, затем переехал в Тюмень и устроился мебельщиком в небольшую фирму. По версии следствия, в день пропажи Насти Бережной был пьян и под воздействием наркотиков. Он вышел на лестничную клетку, где увидел девочку. Как писали местные СМИ, Муравьева пришла в соседний дом, чтобы подключиться к бесплатному вайфаю: дома у них интернета не было. Затем мужчина якобы заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.
В пресс-релизе Следственного комитета от 26 августа 2021 года говорится, что Бережной спрятал труп девочки в своем холодильнике. Потом принес из компании, где работал сборщиком мебели, коробку из-под бытовой техники, положил туда тело и отнес коробку на берег озера Оброчное. Там ее нашли следователи.
Как уточняла спикер МВД России Ирина Волк, по этой коробке Бережного и вычислили. Технику из этой коробки должны были установить в кухонный гарнитур — в том самом мебельном цеху, где работал Виталий Бережной. В доме у Бережного следователи также нашли обрезанный половик. ДНК мужчины якобы также совпадало с образцами, найденными на теле ребенка.
Но версия полиции убедила далеко не всех горожан. Они указывали, что, по словам силовиков, Бережной хранил тело девочки в холодильнике — но не в морозилке. При этом никто из соседей Бережного по подъезду не чувствовал характерного запаха разлагающегося трупа.
Кроме того, ни одного свидетеля того, как Бережной выносил из квартиры коробку с телом, так и не нашлось.
Приговор и наградные пистолеты
Тем не менее на следующий день после задержания Виталий Бережной дал признательные показания, его отправили в СИЗО. Тюменских полицейских, которые его поймали, приставили к наградам. Двум из них Владимир Колокольцев лично вручил наградные пистолеты Макарова.
При этом причастность Бережного к исчезновениям и убийствам других детей в Тюменской области представители СК опровергли. Подозреваемого в этих преступлениях у следователей нет до сих пор.
А в декабре 2021 года Ирина Давыдова — она встречалась с Бережным, но рассталась с ним еще до гибели Насти Муравьевой — заявила журналистам, что ради признательных показаний задержанного пытали током. Давыдова записала открытое видеообращение с просьбой провести объективное расследование дела, а также подключила к делу адвоката Елену Шихову.
Вместе с правозащитником Бережной пытался добиться возбуждения уголовного дела на полицейских, которые его якобы пытали, а также проверить их на полиграфе. Однако Тюменский районный суд и местное управление Следственного комитета последовательно отказывали в этом.
Сам Бережной во время одного из открытых судебных заседаний заявил журналистам, что впервые увидел лицо девочки на ориентировках. Кроме того, по его словам, из-за слабого здоровья он якобы даже теоретически не мог отнести тело ребенка на берег озера, которое находится в нескольких километрах от дома.
Адвокату Елене Шиховой в итоге удалось добиться от Тюменского областного суда рассмотрения дела ее подзащитного коллегией присяжных. Перед итоговым заседанием Шихова рассказывала журналистам, что ее подзащитного могут отпустить прямо в зале суда. Мнения о невиновности Бережного придерживаются родные Насти Муравьевой — об этом рассказала журналистам местного онлайн-издания NEFT юрист семьи. Однако 26 июля, когда заседание по делу Бережного еще продолжалось, несколько мужчин провели одиночные пикеты у здания суда с требованием пожизненного заключения для обвиняемого.
Телеграм-каналы и давление силовиков
Решение присяжные приняли еще 26 июля 2022 года, полагает Шихова. Однако судья Наталья Жукова якобы еще несколько дней оттягивала оглашение решения. Пауза продлилась до 28 июля, когда Тюменский областной суд внезапно объявил о решении распустить коллегию присяжных из-за якобы допущенного ими нарушения УПК. Теперь процесс должен начаться заново.
Поводом для такого решения суда стала публикация в анонимном телеграм-канале „Тюменская уМоора“. В посте, опубликованном 27 июля, говорится — без ссылок на источники, — что присяжные приняли оправдательный вердикт. Однако судья Жукова якобы „после консультаций с Москвой“ отказалась его озвучивать. По утверждению авторов канала, сделала она это потому, что расследованием занимался центральный аппарат СК, обвинительное заключение утверждалось в Генпрокуратуре, а сразу шесть сотрудников уголовного розыска уже получили награды за раскрытие убийства.
Утром 28 июля, за несколько часов до оглашения вердикта, в другом анонимном телеграм-канале, „Наше ЛукоМоорье“, появился еще один пост о деле Муравьевой. Неизвестный автор письма, скриншот которого был приведен в посте, уверял, что знаком с одной из присяжных, которая якобы рассказала об оправдательном решении до его оглашения.
По данным тюменских журналистов, владелец телеграм-канала „Наше ЛукоМоорье“ — местный юрист Дмитрий Горин. В августе 2021-го силовики провели у него обыски под предлогом публикации „информации оскорбительного характера“ в отношении детей с особенностями. Журналисты издания Ura.ru сообщали, что реальная причина обысков — посты Горина о силовиках. Источник „Медузы“ в одном из силовых ведомств Тюмени отметил, что после обысков Горин стал осторожнее в высказываниях и теперь нередко „тащит выгодную силовикам повестку“. Получить оперативный комментарий самого юриста не удалось.
„Логика простая: если бы вердикт был обвинительный, его бы зачитали сразу. А вот оправдательный приговор невыгоден ни судье, ни прокуратуре, ни СК. Поэтому мы и предположили, что судья ушла его проверять, чтобы найти за что зацепиться“, — заявил журналистам издания NEFT администратор канала „Тюменская уМоора“, настоявший на своей анонимности.
Адвокат Бережного Елена Шихова намерена продолжить защищать своего клиента. „Если мы смогли убедить присяжных один раз, то в следующий раз тоже сможем, сколько бы этих разов не было. Даже закон о порядке рассмотрения граждан в органах прокуратуры не принимает к рассмотрению анонимные сообщения. А тут апелляция к публикациям в анонимных телеграм-каналах“, — говорила она журналистам у здания областного суда. И добавила, что присяжные, выйдя из здания суда, кричали: „Убийца на свободе, спасите наших детей!“ Это подтверждает видео, опубликованное местным изданием „ТюменьPRO“; на нем одна из участниц теперь уже бывшей коллегии присяжных в разговоре с журналистами настаивает, что приговор они вынесли верный.
Кроме того, заявила Шихова, она не исключает, что, пока суд будет продолжаться, с ее подзащитным „может что-то произойти в СИЗО“.