Isamaa выдвинула кандидатуру Каспара Кокка на пост председателя Тартуского городского собрания

По словам Каспара Кокка, это ответственная роль, на которой его будет ждать несколько испытаний. „Тарту готовится стать Культурной столицы Европы в 2024 году. Этот титул для города значит очень многое и требует активного сотрудничества с другими самоуправлениями и международными партнерами. Кроме того, необходимо подготовиться к наступающему осеннему периоду. Нужно быть готовым к новой волне COVID-19 и оказать должную поддержку населению в связи с энергетическим кризисом“, — сказал Кокк. По его словам, городское собрание играет ведущую роль в решении этих задач.