Поздравляем! У Эстонии три серебра Европейского юношеского фестиваля

16-летняя Виола Хэмбидж набрала в итоге 5383 балла. Ее личный рекорд на 89 баллов выше.

„Эти два дня были похожи на американские горки. Начала не так, как хотела, но дальнейшие этапы пошли лучше. Я знала, что могу занять третье место, но никак не ожидала второго“, - сказала ученица Ромета Михкельса.

16-летний Карл Кристьян Похлак завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом с результатом 4,90. Он также попробовал 4,95 и сделал две попытки на высоте 5 метров, но эти высоты так и остались для него непокоренными. В итоге Похлак разделил серебряную медаль с греком Павлосом Криарасом, который также преодолел 4,90.

„Я надеялся на медаль, но думал скорее о третьем месте, когда смотрел на личные рекорды других соревнующихся и свои предыдущие результаты. Чрезвычайно успешное выступление — личный рекорд в 15 сантиметрах“, — сказал Похлак. Хотя в Банска-Бистрице была жара, во время прыжков с шестом начался моросящий дождь. „Дождь не сильно повлиял на меня. Было немного неудобно, но я был к этому готов“, — добавил Похлак, который во время соревнований получал рекомендации от олимпийского чемпиона Эрки Ноола.

В первую десятку также вошли: Рон Себастьян Пуйестеэ стал шестым в прыжках в длину с результатом 6,54, Бенджамин Ранник был восьмым в метании диска с результатом 49,95.

Соревнования Эстонии на Европейском юношеском олимпийском фестивале завершились. Эстонская команда завоевала три медали. В среду первую медаль Эстонии привезла Хети Вяэт, занявшая второе место в метании копья с результатом 49,95 м.



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