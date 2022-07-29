Заместитель командующего Южного военного округа РФ арестован по подозрению в растрате двух миллионов рублей

По данным следствия, Воронов потратил около двух миллионов рублей (по текущему курсу ЦБРФ это приблизительно 34 551 евро) ведомства на благоустройство своего дома и земельного участка. Помимо этого, заместителя командующего подозревают в злоупотребление должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве, пишет РБК.