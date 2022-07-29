Заместитель командующего Южного военного округа РФ арестован по подозрению в растрате двух миллионов рублей
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Его подозревают в растрате средств министерства обороны на личные нужды. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на РБК и сообщение Южного окружного военного суда.
По данным следствия, Воронов потратил около двух миллионов рублей (по текущему курсу ЦБРФ это приблизительно 34 551 евро) ведомства на благоустройство своего дома и земельного участка. Помимо этого, заместителя командующего подозревают в злоупотребление должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве, пишет РБК.
Защита обвиняемого обжаловала решение суда об аресте. Апелляцию рассмотрит Южный окружной военный суд 1 августа.