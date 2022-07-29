С понедельника в Таллинне можно ходатайствовать о субсидии на покупку велосипеда для школьника

Цель субсидии „В школу на велосипеде“ состоит в том, чтобы как можно больше детей получали права на управление велосипедом, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие привычки. Мера поддержки также поспособствует тому, чтобы школьники активнее использовали велосипед в качестве повседневного средства передвижения. Еще одна цель субсидии – популяризация здорового образа жизни и безопасного передвижения.

„Развитие велосипедного движения полезно во всех смыслах: это снизило бы дорожные пробки в городе, улучшило бы качество воздуха и помогло бы привить горожанам привычку к здоровому движению. В этой связи важно мотивировать родителей, чтобы они поощряли своих детей получать права на управление велосипедом. Эта мера поддержки – шаг на пути к тому, чтобы через несколько лет четверть поездок между школой и домом совершалась на велосипеде“, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Одноразовая субсидия в размере до 100 евро предназначена для покупки велосипеда ребенку в возрасте 10-15 лет, который в течение текущего года получил права на управление велосипедом, согласно регистру народонаселения проживает в Таллинне, а велосипед куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии. С условиями выплаты субсидии можно ознакомиться на сайте.

Ходатайство о выплате субсидии можно подать с 1 августа в среде самообслуживания. Общий объем меры поддержки „В школу на велосипеде“ в 2022 году составляет 100 000 евро.

Для повышения безопасности вокруг школ в нынешнем бюджете Таллинна предусмотрено 1,5 миллиона евро, город также занимается строительством велосипедных парковок.

Таллиннская велосипедная стратегия 2018–2027 гг. поставила целью увеличение доли велосипедных поездок до 11% от всех способов передвижения, в том числе до 25% при передвижении между домом и школой.

Субсидия „В школу на велосипеде“ также поспособствует достижению целей Таллинна как Зеленой столицы Европы-2023 за счет повышения качества жизни горожан и жилой среды.