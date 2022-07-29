Не холодно, но и не жарко: чего стоит ждать от погоды на выходных?

Суббота, 30.07:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Воскресенье, 31.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье местами до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Понедельник, 01.08:

Ночью: Небольшая облачность. Под утро на юге Эстонии облачность увеличится, и начнется дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, утром усилится. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачно. Пройдет дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха на юге Эстонии 15..18, на севере 18..22°С.

Вторник, 02.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер развернется к западному, юго-западному 5-11 м/с. Температура воздуха 13..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах дождь. Вечером облачность и осадки поредеют. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха 19..23°С.