Новости Эстонии
29.07.2022, 19:54

LHV больше не принимает платежи от российских и белорусских банков

 
Alates 09.08.2022 ei saa LHV Pangas enam Venemaa ja Valgevene pankadest makseid vastu võtta.
Alates 09.08.2022 ei saa LHV Pangas enam Venemaa ja Valgevene pankadest makseid vastu võtta.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Ekspress Meedia

В связи со сложной международной обстановкой, вызванной российско-украинской войной, с 09.08.2022 LHV Pank больше не сможет принимать платежи от российских и белорусских банков.

Из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками, осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным. Поэтому LHV решил прекратить прием входящих платежей из России и Беларуси в дополнение к ранее действовавшему ограничению исходящих платежей. Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние банки российских и белорусских банков, которые действуют или могут быть зарегистрированы за пределами России и Беларуси.

Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику. В исключительных случаях платежи, связанные с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, пенсия), принимаются.

RusDelfi
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