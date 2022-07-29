LHV больше не принимает платежи от российских и белорусских банков

Из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками, осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным. Поэтому LHV решил прекратить прием входящих платежей из России и Беларуси в дополнение к ранее действовавшему ограничению исходящих платежей. Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние банки российских и белорусских банков, которые действуют или могут быть зарегистрированы за пределами России и Беларуси.