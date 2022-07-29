ВИДЕО | BMW врезался в толпу на встрече любителей покататься возле Юлемисте. Опасные ситуации - обычное явление на таких мероприятиях

В социальных сетях стало вирусным видео, снятое в четверг на автостоянке Юлемисте. На нем несколько автомобилей „ дрифт уют“ по кругу среди толпы людей. На видео видно, как в какой-то момент водитель черного BMW теряет контроль и врезается в публику, сбив с ног несколько зрителей. Данных о том, насколько серьезно пострадали люди, у Delfi нет.

Подобное зрелище - несколько сотен человек на стоянке Ülemiste, наблюдающих за автомобилями, - не является чем-то новым. На протяжении многих лет местные жители в курсе так называемых „ ралли“, еженедельных встреч автолюбителей по четвергам. Они не устраиваются только зимой. Часто это не просто любование автомобилями, а настоящие испытания их возможностей. В таких случаях это также может привести к подобным небезопасным ситуациям.